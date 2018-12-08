Акция «96 ЧАСОВ» для любителей круизов!

ШОК-ЦЕНА от 199 евро (!) от круизной компании MSC Cruises «96 hours».

Только в период с 10 декабря (02:00) до 13 декабря (19:00) бронируйте круизы сезона «Зима – 2018/19» по специальным тарифам!

В акции участвуют круизы:

• Маршруты по Средиземноморью на лайнерах MSC Magnifica, MSC Meraviglia и MSC Sinfonia с отправлением из Генуи, Барселоны и Чивитавеккьи;

• Маршруты по Персидскому заливу на лайнерах MSC Lirica и MSC Splendida с отправлением из Дубая и Абу-Даби.

«Западное Средиземноморье», MSC MERAVIGLIA, из Генуи

Италия — Мальта — Испания — Франция

Заезды: 05.01.19-26.01.19 (русскоязычные группы)

8 дней от 199 €*

«Восточная сказка», MSC SPLENDIDA, из Дубаи

ОАЭ — Оман

Заезды: 22.12.18 — 22.02.19 (русскоязычные группы)

8 дней от 199 €*

«Загадки Востока», MSC LIRICA, из Дубаи

ОАЭ — Оман — Бахрейн — Катар

Заезды: 27.01.19, 18.02.19 (русскоязычные группы)

12 дней от 299 €*

*Стоимость указана на человека при двухместном размещении.

У вас всего 96 часов на приобретение круиза по лучшей цене!

Ждем вас в офисе ГТА Тур Люкс»: ул.Кирова, 18, блок В, офис 103 (Бизнес центр, 1 этаж).

Фото открытые источники