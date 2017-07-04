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4 июля 2017, 16:55
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Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 

В минувший четверг в Якутске состоялось годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Им предстояло оценить итоги работы банка в 2016 году и утвердить или отклонить его годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, определить размер дивидендов, которые получат владельцы акций Алмазэргиэнбанка, а также решить ряд организационно-кадровых вопросов.

Для наблюдателей главной интригой мероприятия был ответ на вопрос – кто будет руководить главным банком республики? С 2014 года пост председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО занимает Людмила НИКОЛАЕВА.

В ходе собрания акционеры заслушали доклад Председателя Правления и утвердили годовой отчет о деятельности банка в 2016 году. Причин отклонять его не было – Алмазэргиэнбанк стабильно наращивает свои показатели и приносит чистую прибыль своим акционерам. За прошлый год она составила более 232 млн. рублей. По решению акционеров и в соответствии с дивидендной политикой банка 49,918 млн. рублей или 21,5% от общего объема чистой прибыли пойдут на выплату дивидендов, а оставшиеся средства направят на создание банковских фондов.

Затем акционеры избрали новый состав Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка. Его члены на своем ближайшем заседании выберут своего председателя и определят состав комитетов, которые будут курировать конкретные направления банковской деятельности. Также были избраны члены Ревизионной комиссии и утверждены аудиторы для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2017 год.

Ключевым вопросом повестки Годового общего собрания акционеров банка стало избрание Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Акционеры были солидарны в своем решении и единогласно избрали Председателем Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмилу Валерьевну НИКОЛАЕВУ, наделив ее соответствующими полномочиями на ближайшие три года. Этому решению предшествовала серьезная процедура согласования кандидатуры руководителя главного кредитно-финансового учреждения республики. В этом качестве Людмилу НИКОЛАЕВУ поддержали министр финансов РС (Я) Валерий ЖОНДОРОВ, председатель Правительства Якутии Евгений ЧЕКИН и глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ.

По мнению акционеров и представителей Дальневосточного Главного управления Центрального Банка РФ, присутствовавших на Годовом общем собрании акционеров и поздравивших Людмилу НИКОЛАЕВУ с переизбранием на руководящую должность, это решение позволит сохранить стабильную работу, взвешенную финансовую политику и набранные темпы развития Алмазэргиэнбанка.

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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