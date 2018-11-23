Акционерная компания «Железные дороги Якутии» поздравляет с Днем матери

Дорогие женщины, мамы!

От имени коллектива якутских железнодорожников сердечно поздравляю вас с самым теплым и душевным праздником – Днем матери!

Для каждого из нас мама – самый близкий, родной и дорогой для сердца человек. Это –символ нежности, любви и тепла родительского очага. Именно маме мы обязаны жизнью и все тем лучшим, что в нас есть.

День матери – это еще одна возможность выразить огромную благодарность женщинам за каждодневный материнский труд, за вашу любовь, понимание, поддержку и мудрые советы.

Это – дань глубокого уважения и признания той огромной ответственности материнства, которая требует от вас безграничного терпения и самоотдачи. Вы успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой и общественной жизни, внося неоценимый вклад в развитие всех отраслей экономики и социальной сферы. Во многом благодаря самоотверженному труду женщин сегодня успешно развивается и железнодорожная отрасль Республики Саха (Якутия). Женщины составляют треть нашего коллектива, и трудятся во всех подразделениях Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Среди них немало многодетных матерей, которые являются гордостью нашего предприятия. Им сегодня мы адресуем особые слова поздравления и благодарности. Это мама пятерых детей Джураева Анастасия Витальевна, уборщица вагонного депо, мамы четверых детей – Кравцова Лиана Ануровна, уборщица энергомеханической службы, Мокеева Татьяна Павловна, начальник отдела организации труда и заработной платы, Почетный работник железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия), Оконешникова Яна Григорьевна, товарный кассир станции Алдан и Местникова Татьяна Сергеевна, начальник отдела доходов службы грузовой и коммерческой работы. У нас в коллективе также успешно трудятся 13 мам, имеющих троих детей. Мы восхищаемся ими и в их лице — всеми представительницами прекрасной половины нашего общества, благородством и щедростью души женщины, ее бескорыстным материнским трудом.

Пусть ваши дети будут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки дарят заботу и внимание!

От всей души желаем всем женщинам здоровья и благополучия, счастья и взаимопонимания, процветания вашим семьям!