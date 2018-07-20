Акции «АЛРОСА-Нюрба» проданы за 12 млрд рублей

В Москве состоялась сделка по продаже 10% акций «АЛРОСА-Нюрба», принадлежащих АО «РИК Плюс», подконтрольному правительству Республики Саха (Якутия). Таким образом, «АЛРОСА» увеличила собственную долю в дочерней компании до 97,48%.

Договор о купле-продаже подписали генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов и генеральный директор АО «РИК» — управляющий компании АО «РИК Плюс» Петр Алексеев.

Сумма сделки составила 12 млрд рублей, оплата будет произведена в 2018 году в соответствии с согласованным сторонами графиком.

«Продажа 10% пакета акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» для Якутии носит стратегический характер. Эта сделка способна дать импульс модернизации экономики всей республики. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации доходы от реализации акций планируется направить на решение ряда важных задач», — отмечает исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов.

По его словам, в результате сделки поддержку и развитие получат местные производители товаров, работ и услуг, повысится конкурентоспособность стратегических и системообразующих предприятий.

«Кроме этого, средства пойдут на реализацию задач долгосрочного социально-экономического развития республики, определенных Стратегией социально-экономического развития до 2030 года, реализацию инвестиционных и социально значимых проектов, в том числе на территории Нюрбинского улуса», — отметил глава кабинета министров.

Ранее сообщалось, что после приобретения 10% акций «АЛРОСА» рассмотрит возможность второго этапа интеграции — присоединения ПАО «АЛРОСА-Нюрба» к компании для сокращения административных и управленческих расходов, централизации и улучшения системы управления и исключения дублирования функций.

Напомним, что 33% акций алмазодобывающей компании принадлежит Якутии и восьми улусам так называемой «алмазной провинции», эта доля защищена республиканским законом. Врио главы региона Айсен Николаев заявил в интервью ТАСС, что планов по их продаже нет.

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» владеет лицензиями на разработку Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Добычные работы на этих объектах на подрядных условиях проводит Нюрбинский горно-обогатительный комбинат «АЛРОСА». В 2017 году производство Нюрбинского ГОКа составило 7,7 млн карат, или 19% добычи группы АЛРОСА.