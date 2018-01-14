Академия Духовности Якутии определилась с планами на 2018-ый

12 января члены Академии Духовности Республики Саха (Якутия) во главе со своим президентом, государственным советником Якутии Андреем БОРИСОВЫМ провели первое совещание в этом году и наметили свои планы на ближайшее время.

Андрей БОРИСОВ: «Одна из больших задач перед Академией в этом году — организация II Форума общественности «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». Это совместное мероприятие с Министерством культуры и духовного развития Якутии.

Также в этом году почетные юбилеи у видных представителей интеллигенции – 70 лет Николаю ЛУГИНОВУ, 80 лет – Владимиру ЛАРИОНОВУ, 90 лет – Василию ЯКОВЛЕВУ — Далану, 125 – Платону ОЙУНСКОМУ, мы на них должны принять самое активное участие.

Буквально послезавтра я улетаю в Москву, где у меня запланирован ряд встреч в Министерстве иностранных дел, Министерстве культуры и Государственной Думе по поводу проекта «Духовный Транссиб», будем решать вопросы по организации Евразийской Академии Духовности.

Я убежден, что через духовность можно помочь в развитии своей страны».



Под конец прошлого года, Академия Духовности Республики Саха (Якутия) получила грант президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Тема гранта — историческая память. Автор проекта «Мой дедушка — Неизвестный солдат» Евдокия Игнатьевна ИЗБЕКОВА.

В рамках проекта будут реализованы творческие работы детей (с помощью родителей, учителей), а именно документальные мини-фильмы, видеоролики о прадеде — неизвестном солдате. Помимо детских произведений будут создаваться профессиональные — на стихи известного русского поэта Юрия КУЗНЕЦОВА, в творчестве которого стихи о Великой Отечественной войне, о погибшем на поле брани отце занимают особое место и, таким образом, созвучны теме проекта. Проект будет реализовываться в улусах Республики Саха, а также в таких регионах, как Крым, Ставропольский край, Краснодарский край и в городах Москве, Санкт-Петербурге.

Как рассказала автор проекта, журналист, режиссер Евдокия ИЗБЕКОВА: «В последние годы в нашей стране проводятся патриотические акции. Например, шествие «Бессмертный полк», которое по числу участников с каждым годом становится все более масштабным.

Из Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны было мобилизовано 62 тысячи 509 человек (заметим, что общее количество населения в 1941 г. составляло 419000 чел. (Сивцева С. Население Якутии накануне ВОВ: новые подходы к исследованию). Вернулись с фронтов лихолетья 23 тысячи 988 человек, погибли или пропали без вести 36 тысяч 373 человека. Получается, что каждый 10-й человек не вернулся с войны.

С северных районов республики молодых людей не брали на войну, так как они обеспечивал фронт материально, добывая рыбу, мясо, пушнину. С другой стороны, в то время семьи в основном были многодетные. Таким образом, почти каждая семья в республике потеряла на войне близких. Какие-то сведения о без вести пропавших хранятся в семьях, у кого-то сохранились фотографии, письма, донесения.

Совместное творчество младшего и старшего поколения позволит семье вспомнить своих героев, рассказать о них в доступной для юного поколения форме. Школьники, участвуя в проекте через историю своей семьи, будут сопричастны к горестным фактам Великой Отечественной войны. Главное — вовлечь юное поколение в благородный проект.

Открывая его, Академия Духовности РС(Я) видит свой долг в поднятии патриотического духа общества. Россия славится своей духовностью, величием русской литературы. Мощная военная поэзия Юрия КУНЕЦОВА созвучна с идеей проекта. Его поэзия усилит наш проект. По стихам поэта будет создан фильм, посвященный русскому Солдату».



СПРАВКА

Академия Духовности РС(Я)

Академия Духовности Республики Саха (Якутия) является самоуправляемой государственно-общественной организацией, осуществляющей координацию и организацию деятельности всех творческих союзов и научных учреждений, направляющей дальнейшее наращивание духовных и культурных ценностей народов республики.

В сферу деятельности Академии входят находящиеся на территории Республики Саха (Якутия) творческие союзы, научные учреждения и общественные организации гуманитарного профиля, выступившие в качестве соучредителей Академии и сохранившие самостоятельность.

Президентом Академии является БОРИСОВ Андрей Саввич, вице- президентом – ЛУГИНОВ Николай Алексеевич.

Цель Академии: возрождение и совершенствование духовности народов республики, сохранение и обогащение самобытной культуры, наращивание их интеллектуального потенциала.

Задачи Академии:

— организация и координация деятельности творческих союзов;

— участие в разработке основополагающих идей процесса духовных преобразований, сохранения и обогащения традиционной культуры, развития и укрепления новых черт национально-этнического самосознания;

— участие в формировании и реализации целевых программ духовного возрождения народов республики;

— содействие в проведении культурной политики в республике;

— пропаганда научных знаний и творческих достижений в области науки, литературы и искусства.

Академия объединяет действительных членов, иностранных членов и почетных академиков — граждан Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и иностранных государств.

Число действительных членов составляет 23 человека; число иностранных членов и почетных академиков не регламентируется. Выборы новых членов Академии проводятся при наличии вакантных мест. Распределение вакансий по направлениям деятельности производит Президиум Академии с учетом рекомендаций соответствующих комиссий.

Высокий долг членов Академии — обогащение духовного потенциала республики, активное содействие внедрению достижений научно-технического прогресса в культуру и искусство, участие в подготовке творческих кадров, способствование их профессиональному и духовному совершенствованию.

Академия может быть реорганизована или может прекратить свою деятельность:

а) по решению Президента или Правительства Республики Саха (Якутия);

б) по решению ее общего собрания в результате тайного голосования.

Академия может быть ликвидирована по решению суда в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия).