АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-44
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.60
 68.26
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.01.2018, 0:48
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения психолога и ученого
13.01.2018, 20:38
Общество
Инфографика: Как вырастут пенсии, «больничные», «декретные»
13.01.2018, 18:00
Общество
Старый Новый год 2018 – история праздника, гадания, приметы, обычаи 14 января
13.01.2018, 17:09
Культура & Образование
Эксклюзив
Академия Духовности Якутии определилась с планами на 2018-ый
13.01.2018, 16:58
Культура & Образование
Названы лауреаты XVIII Республиканского конкурса «Новые имена Якутии»
13.01.2018, 15:40
Культура & Образование
Афиша
НХМ и Саха театр представляют цикл «Художественно-поэтические вечера в музее»
13.01.2018, 15:32
Политика
Эксклюзив
Два якутянина стали доверенными лицами Путина
13.01.2018, 15:24
Желток
Эксклюзив
Актер Дмитрий Трофимов вернулся в Русский театр Якутии!
13.01.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске сбита на трассе девочка
13.01.2018, 14:59
Происшествия
В Мегино – Кангаласском районе в результате ДТП погибли два человека
13.01.2018, 13:20
Желток
Якутский экс-чиновник будет доверенным лицом Путина
13.01.2018, 13:14
Происшествия
Экстра
Энергетики восстанавливают электроснабжение Ленска
13.01.2018, 12:22
Республика
Будьте осторожны на дорогах — аномальные холода
13.01.2018, 10:02
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
13.01.2018, 7:52
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем печати
13.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 13 января 2018
13.01.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения замминистра, ученого, журналиста и продюсера
12.01.2018, 23:00
Общество
Святки 2018 — что нельзя делать, гадания, обычаи, традиции
12.01.2018, 22:47
Красота & Здоровье
Ребенок «по договору»: Нужно ли запрещать суррогатное материнство в России
12.01.2018, 22:42
Экономика
Наследие вечной мерзлоты: Россия теряет миллиарды на бивнях мамонтов
12.01.2018, 22:31
Политика
Федот Тумусов: при развитии ТОРов надо было больше внимания уделять социальным вопросам
12.01.2018, 22:28
Политика
«Единая Россия» проведет аудит учета членов партии до конца 2018 года
12.01.2018, 22:26
Экономика
Дальневосточные гектары: дальше выделения участков дело зачастую не идёт
12.01.2018, 22:16
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
Религия Аар Айыы о Таҥха: Берегите себя и близких — не вступайте в связь с низшими астралами
12.01.2018, 22:05
Красота & Здоровье
Онищенко потребовал отменить новогодние праздники: хватит полутора дней
12.01.2018, 22:00
Красота & Здоровье
Правительство выделит 3,6 млрд рублей на мобильные медицинские комплексы для сельских районов
12.01.2018, 21:58
Красота & Здоровье
Минюст утвердил порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий
12.01.2018, 21:56
Политика
В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
12.01.2018, 21:38
Культура & Образование
Сенсация
Найдено подтверждение древней якутской письменности
12.01.2018, 21:32
Политика
ПГС утвердил открытую модель ПГ в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человекото
12.01.2018, 18:56
Общество
SOS
В Мархе после пожара семья с малыми детьми осталась без крова
12.01.2018, 18:32
Общество
Эксклюзив
Каким СМИ доверяют якутяне – соцопрос
12.01.2018, 18:16
Культура & Образование
Эксклюзив
СВФУ может возглавить варяг – глава республики
12.01.2018, 18:15
Путешествия
Мультиязычный лагерь «Your Camp» приглашает детей
12.01.2018, 18:01
Желток
Эксклюзив
Как похудел Ил Дархан
12.01.2018, 18:00
Культура & Образование
Назван лауреат премии Главы Якутии в области детской литературы
12.01.2018, 17:51
Общество
Эксклюзив
В Якутии появится региональная награда для журналистов
12.01.2018, 17:50
Общество
Общественная палата Якутии: На старте новых свершений
12.01.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Главный врач Республиканской больницы №2 встретился с журналистами
12.01.2018, 17:35
Культура & Образование
Фотофакт
Художник Семен Луканси написал портрет оперной дивы Айталины Адамовой
12.01.2018, 17:30
Столица
В Якутске обсудили вопросы благоустройства дворов
12.01.2018, 17:20
Республика
Власти Якутии опровергают информацию о продаже озера Ниджили
12.01.2018, 17:10
Культура & Образование
Наталья Трапезникова. «В городе моем снова зима…»
12.01.2018, 17:00
Путешествия
Программа «Орёл и решка» может приехать в Якутск
12.01.2018, 16:50
Общество
Присуждена Госпремия имени В.В. Никифорова – Кулумнуура в области журналистики
12.01.2018, 16:30
Общество
Увеличена грузоподъемность ледового автозимника федеральной трассы «Колыма»
12.01.2018, 16:20
Происшествия
Подозрительный пенсионер ни за что убил человека, помогавшего ему по хозяйству
12.01.2018, 16:10
Экономика
Вера Кузакова: В 2018 году Якутия сдаст 520 тысяч квадратных метров жилья
12.01.2018, 16:00
Общество
Фотофакт
В Якутии появится региональная награда для журналистов
12.01.2018, 15:50
Столица
В Якутске проходит фестиваль «Выходи гулять!»
12.01.2018, 15:40
Происшествия
Экстра
Пожар в Жатае унес жизни двоих человек
12.01.2018, 15:30
Столица
Айсен Николаев отчитался перед жителями Магана 
12.01.2018, 15:20
Общество
Сотрудники МЧС наградили победителей фестиваля «Созвездие мужества»
12.01.2018, 15:10
Происшествия
Водитель на «пешеходке» сбил ребенка и скрылся
12.01.2018, 14:55
Общество
Поздравление Александра Борисова с Днем российской печати
12.01.2018, 14:45
Экология
Мобильная игра-викторина на экологическую тематику «Зелёная Республика» вышла в App Store
12.01.2018, 14:25
Общество
Сегодня — День работника прокуратуры
12.01.2018, 14:15
Происшествия
В Хангаласском районе микроавтобус столкнулся с большегрузом
12.01.2018, 13:45
Общество
Позитив
Сотрудники ГИБДД исполнили новогоднюю мечту 5-летнего Саши
12.01.2018, 13:30
Общество
Кто должен содержать семью?
12.01.2018, 13:20
Культура & Образование
Анонс
В Якутске пройдет концерт с участием солистов из Германии и Санкт Петербурга
12.01.2018, 13:10
Общество
Некролог
Светлой памяти Иннокентия Максимова
12.01.2018, 13:00
Происшествия
Житель Якутска, очнувшись после праздников, обнаружил пропажу телевизора и смартфона
12.01.2018, 12:54
Экология
Эксклюзив
В Буотаме запретили зимнюю рыбалку
12.01.2018, 12:50
Общество
Власти Якутии попросили районные СМИ не бояться затрагивать острые темы
12.01.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Светлана Давыдова: У врачей и журналистов много общего
12.01.2018, 12:20
Экономика
Сегодня после обеда отключений в Якутске не будет
12.01.2018, 12:10
Культура & Образование
«Стена реально существует!»: крупнейший паблик об «Игре престолов» выложил фото Ленских столбов
12.01.2018, 12:00
Республика
37 млн рублей направят на перенос якутского села Березовка
12.01.2018, 11:50
Сахалыы
Александр Жирков улуус хаһыаттарын редактордарын кытта көрүстэ
12.01.2018, 11:40
Столица
Айсен Николаев: В Якутске работают неравнодушные и инициативные журналисты
12.01.2018, 11:30
Экономика
Лучшая АЗС в республике по итогам 2017 года
Архив новостей
Культура & Образование
13 января 2018, 17:09
369

Академия Духовности Якутии определилась с планами на 2018-ый

12 января члены Академии Духовности Республики Саха (Якутия) во главе со своим президентом, государственным советником Якутии Андреем БОРИСОВЫМ провели первое совещание в этом году и наметили свои планы на ближайшее время.
Андрей БОРИСОВ: «Одна из больших задач перед Академией в этом году — организация II Форума общественности «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». Это совместное мероприятие с Министерством культуры и духовного развития Якутии.
Также в этом году почетные юбилеи у видных представителей интеллигенции – 70 лет Николаю ЛУГИНОВУ, 80 лет – Владимиру ЛАРИОНОВУ, 90 лет – Василию ЯКОВЛЕВУ — Далану, 125 – Платону ОЙУНСКОМУ, мы на них должны принять самое активное участие.
Буквально послезавтра я улетаю в Москву, где у меня запланирован ряд встреч в Министерстве иностранных дел, Министерстве культуры и Государственной Думе по поводу проекта «Духовный Транссиб», будем решать вопросы по организации Евразийской Академии Духовности.
Я убежден, что через духовность можно помочь в развитии своей страны».

Под конец прошлого года, Академия Духовности Республики Саха (Якутия) получила грант президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Тема гранта — историческая память. Автор проекта «Мой дедушка — Неизвестный солдат» Евдокия Игнатьевна ИЗБЕКОВА.
В рамках проекта будут реализованы творческие работы детей (с помощью родителей, учителей), а именно документальные мини-фильмы, видеоролики о прадеде — неизвестном солдате. Помимо детских произведений будут создаваться профессиональные — на стихи известного русского поэта Юрия КУЗНЕЦОВА, в творчестве которого стихи о Великой Отечественной войне, о погибшем на поле брани отце занимают особое место и, таким образом, созвучны теме проекта. Проект будет реализовываться в улусах Республики Саха, а также в таких регионах, как Крым, Ставропольский край, Краснодарский край и в городах Москве, Санкт-Петербурге.
Как рассказала автор проекта, журналист, режиссер Евдокия ИЗБЕКОВА: «В последние годы в нашей стране проводятся патриотические акции. Например, шествие «Бессмертный полк», которое по числу участников с каждым годом становится все более масштабным.
Из Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны было мобилизовано 62 тысячи 509 человек (заметим, что общее количество населения в 1941 г. составляло 419000 чел. (Сивцева С. Население Якутии накануне ВОВ: новые подходы к исследованию). Вернулись с фронтов лихолетья 23 тысячи 988 человек, погибли или пропали без вести 36 тысяч 373 человека. Получается, что каждый 10-й человек не вернулся с войны.
С северных районов республики молодых людей не брали на войну, так как они обеспечивал фронт материально, добывая рыбу, мясо, пушнину. С другой стороны, в то время семьи в основном были многодетные. Таким образом, почти каждая семья в республике потеряла на войне близких. Какие-то сведения о без вести пропавших хранятся в семьях, у кого-то сохранились фотографии, письма, донесения.
Совместное творчество младшего и старшего поколения позволит семье вспомнить своих героев, рассказать о них в доступной для юного поколения форме. Школьники, участвуя в проекте через историю своей семьи, будут сопричастны к горестным фактам Великой Отечественной войны. Главное — вовлечь юное поколение в благородный проект.
Открывая его, Академия Духовности РС(Я) видит свой долг в поднятии патриотического духа общества. Россия славится своей духовностью, величием русской литературы. Мощная военная поэзия Юрия КУНЕЦОВА созвучна с идеей проекта. Его поэзия усилит наш проект. По стихам поэта будет создан фильм, посвященный русскому Солдату».

СПРАВКА
Академия Духовности РС(Я)
Академия Духовности Республики Саха (Якутия) является самоуправляемой государственно-общественной организацией, осуществляющей координацию и организацию деятельности всех творческих союзов и научных учреждений, направляющей дальнейшее наращивание духовных и культурных ценностей народов республики.
В сферу деятельности Академии входят находящиеся на территории Республики Саха (Якутия) творческие союзы, научные учреждения и общественные организации гуманитарного профиля, выступившие в качестве соучредителей Академии и сохранившие самостоятельность.

Президентом Академии является БОРИСОВ Андрей Саввич, вице- президентом – ЛУГИНОВ Николай Алексеевич.
Цель Академии: возрождение и совершенствование духовности народов республики, сохранение и обогащение самобытной культуры, наращивание их интеллектуального потенциала.

Задачи Академии:
— организация и координация деятельности творческих союзов;
— участие в разработке основополагающих идей процесса духовных преобразований, сохранения и обогащения традиционной культуры, развития и укрепления новых черт национально-этнического самосознания;
— участие в формировании и реализации целевых программ духовного возрождения народов республики;
— содействие в проведении культурной политики в республике;
— пропаганда научных знаний и творческих достижений в области науки, литературы и искусства.

Академия объединяет действительных членов, иностранных членов и почетных академиков — граждан Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и иностранных государств.
Число действительных членов составляет 23 человека; число иностранных членов и почетных академиков не регламентируется. Выборы новых членов Академии проводятся при наличии вакантных мест. Распределение вакансий по направлениям деятельности производит Президиум Академии с учетом рекомендаций соответствующих комиссий.

Высокий долг членов Академии — обогащение духовного потенциала республики, активное содействие внедрению достижений научно-технического прогресса в культуру и искусство, участие в подготовке творческих кадров, способствование их профессиональному и духовному совершенствованию.

Академия может быть реорганизована или может прекратить свою деятельность:

а) по решению Президента или Правительства Республики Саха (Якутия);
б) по решению ее общего собрания в результате тайного голосования.
Академия может быть ликвидирована по решению суда в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия).

comments powered by HyperComments
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, фото автора
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
08.01.2018, 9:45
Культура & Образование
Эксклюзив
«Две звезды»: Как это было
08.01.2018, 0:18
Желток
Эксклюзив
Спикер Жирков – похититель интерьерных корзин?
08.01.2018, 16:47
Экология
В Якутии прогнозируют усиление морозов
10.01.2018, 21:17
Политика
Эксклюзив
Куда пропал Ил Дархан?
09.01.2018, 15:00
Культура & Образование
Евгения Михайлова: Сегодня я должна быть уволена
08.01.2018, 17:03
Общество
Эксклюзив
Зачем Андрей Борисов собрал лидеров общественных организаций?
10.01.2018, 16:32
Культура & Образование
Экстра
Ил Дархан пролоббировал продление полномочий ректора Михайловой?
12.01.2018, 18:16
Культура & Образование
Эксклюзив
СВФУ может возглавить варяг – глава республики
10.01.2018, 16:27
Происшествия
Экстра
В Якутске освободили бывшего главу Ленского района Сергея Высоких
08.01.2018, 18:00
Спорт
Самородок из Верхоянья
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
13.01.2018

НХМ и Саха театр представляют цикл «Художественно-поэтические вечера в музее»

Политика
12.01.2018

Федот Тумусов: при развитии ТОРов надо было больше внимания уделять социальным вопросам

Эксклюзив
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
12.01.2018

Религия Аар Айыы о Таҥха: Берегите себя и близких — не вступайте в связь с низшими астралами

Сенсация
Культура & Образование
12.01.2018

Найдено подтверждение древней якутской письменности

SOS
Общество
12.01.2018

В Мархе после пожара семья с малыми детьми осталась без крова

Эксклюзив
Общество
12.01.2018

Каким СМИ доверяют якутяне – соцопрос

Эксклюзив
Культура & Образование
12.01.2018

СВФУ может возглавить варяг – глава республики

Путешествия
12.01.2018

Мультиязычный лагерь «Your Camp» приглашает детей