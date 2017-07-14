Академик Кулаков: Для нас самих эта конференция представляет большой интерес

В эти дни Якутск стал площадкой для заметного события в мире медицины – в столице нашей республики работали целых три научные конференции всероссийского масштаба, участие в которых принимает большое количество известных российских ученых и практических врачей.

Буквально полчаса назад завершили научную программу XVI-ая Международная конференция по проблемам сосудистой хирургии, IV-ая конференция «Хирургия нарушений мозгового кровообращения» и II-ая Конференция «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии».

Председательствовали и выступили с великолепными докладами на конференциях Президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, академик РАН, профессор Анатолий ПОКРОВСКИЙ, академик РАН, профессор главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения России, директор ФГБУ «ЦНИИСИ и ЧЛХ» Анатолий КУЛАКОВ, профессор, д.м.н., руководитель сосудистого направления кафедры нейрохирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России Валерий ЛАЗАРЕВ.

Проблемы, которые активно обсуждались на всех трех площадках, весьма актуальны, и не только для нашей республики. Специалисты из разных городов России говорили с трибуны конференций о тех же вопросах, которые волнуют наших докторов, хирурги делились с коллегами своим опытом (одна из секций конференции сосудистых хирургов так и называлась «Мой опыт организации работы…». Очень живо, на собственных примерах выступали участники всех трех конференций, даже язык и формат выступлений, мне показалось, был таким неизбитым, нестандартным, что было неудивительно, что прошли они на одном дыхании. Этим, думаю, можно объяснить тот интерес, с которым участники конференции слушали друг друга.

Сами участники конференций говорят, что темы, обсуждаемые на трех конференциях настолько взаимосвязаны, что хотелось бы принять участие во всех трех. Кстати, в работе конференций участвовали не только наши хирурги, в аудиториях было много врачей других, смежных специальностей.

— Для нас самих эта конференция представляет большой интерес, — сказал академик Анатолий КУЛАКОВ о конференции по челюстно-лицевой хирургии, состоявшейся в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи. – Думаю, и для ваших докторов она была полезна и интересна.

В общем, было, о чем послушать, поговорить. Записей на моем диктофоне набралось столько, что просто нереально их обработать и осмыслить сегодня. Хотелось бы поделиться с читателями хотя бы главным, о чем говорили участники конференций, поэтому ограничусь пока этим кратким сообщением и обещаю продолжить рассказ о конференциях на той неделе.