Академии наук Якутии и Абхазии будут сотрудничать

5 июля 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Академиями наук Республики Саха (Якутия) и Республики Абхазия. Соглашение призвано укрепить взаимодействие между академиями в сфере развития науки, новых технологий и инновационной деятельности. Обе республики ставят перед собой приоритет сферы гуманитарных наук, так как народы Якутии и Абхазии обладают богатой историей и культурой. Несмотря на географическую удаленность между нашими субъектами Президент Академии наук Республики Саха Игорь Колодезников и Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа нашли общие точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.

В зону сотрудничества войдут общие вопросы, которые стоят перед наукой, которые интересны и полезны для обоих регионов: подготовка кадров, повышение квалификации, проведение совместных научных проектов, полевых работ, организация совместных международных контактов, доступ ученых к уникальным установкам, обмена специалистами и информацией.

Было принято решение подробно остановиться на планах дальнейшего развития сотрудничества.