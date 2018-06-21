АК «Железные дороги Якутии» ждет молодых специалистов Транспортного техникума в Нижний Бестях

На прошлой неделе представители АО «АК «Железные дороги Якутии» приняли участие в государственной защите дипломных проектов выпускников Транспортного техникума в п. Н. Бестях. В состав государственной аттестационной комиссии от АО «АК «ЖДЯ» вошли Анатолий Щербак, заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и безопасности, председатель аттестационной комиссии, Гамид Сепиев, заместитель начальника станции Нижний Бестях по оперативной работе, Равшан Ганбаров начальник ПЧ-3 ст. Нижний Бестях, председатель ГАК-3, Александр Колданов, начальник вагонного депо станции Томмот, Михаил Воронцов, заместитель начальника локомотивной службы.

Свои дипломные работы защищали 62 студента. Из них 42 человек — это будущие машинисты тепловозов, слесари-ремонтники, дежурные по станции, монтеры пути, вагонники и т.д. На суд экзаменационной комиссии были представлены разнообразные работы, выполненные в соответствии со всеми требованиями.

Защита дипломных работ проходила в торжественной обстановке, в публичном режиме с целью профориентации будущих студентов и молодежи.

Подводя итоги государственной аттестации, председатель государственной аттестационной комиссии Анатолий Щербак отметил, что результаты защит выпускных квалификационных работ показали высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников. 34 человека защитили дипломы на «5», 20 человек на оценку «4». 14 человек получили красные дипломы.

Следует отметить, что компания «Железные дороги Якутии» тесно сотрудничает с Транспортным техникумом с момента основания и в этом году примет на работу новоиспеченных специалистов уже пятого выпуска этого профессионального учебного заведения. Влиться в ряды железнодорожников ребятам будет не сложно, поскольку на протяжении всего периода обучения они проходили производственную и преддипломную практики на объектах железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Кроме того, на протяжении последних лет ежегодно на железных дорогах Якутии работает строительный отряд из Транспортного техникума. А в этом году впервые команда студентов принимает участие в Спартакиаде АО «АК «ЖДЯ», показывая в отдельных видах соревнований неплохие результаты. Без сомнения, они уже почувствовали корпоративный дух якутских железнодорожников не только на производстве, но и на спортивных площадках.

На торжественном вручении дипломов заместитель генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Анатолий Щербак пожелал выпускникам реализоваться в профессиональной жизни, достойно влиться в коллектив ЖДЯ и начать писать свою трудовую биографию «без орфографических ошибок». Он отметил, что специалисты АО «АК «ЖДЯ» принимали активное участие в подготовке квалификационных работ, выступая руководителями и оппонентами. Он наградил 2 отличившихся студентов и 2 преподавателей грамотами Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с вручением корпоративных сувениров.