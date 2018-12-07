АК «Железные дороги Якутии» впервые преодолела такой рубеж

За 11 месяцев 2018 года Акционерная компания «Железные дороги Якутии» впервые преодолела рубеж в 5 млн тонн грузов. Этот показатель — 5,02 млн тонн — на 16 % превышает уровень прошлого года.

Традиционно, основную долю в общем объеме перевозок составляет перевозка угля — 3,54 млн тонн, что на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следует уточнить, что при этом погрузка угля за пределы республики составила 3,35 млн тонн – это на 17% больше, чем в прошлом году. А перевозка угля на «север» для нужд ЖКХ Алданского района — 194,7 тыс. тонн, что на 31% больше, чем за 11 месяцев 2017 года.

Хорошую динамику продолжает демонстрировать перевозка продовольственных грузов, объем которых составил 62,27 тыс. тонн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 8% процентов больше перевезено нефтепродуктов -496,36 тыс. тонн. Прочих грузов перевезено243,64 тыс. тонн (+4%). Перевозка грузов в контейнерах составила 262,1 тыс. тонн (+1%).

По прогнозам за 2018 год перевозка грузов по железнодорожному участку Нерюнгри-Пассажирская — Томмот составит более 5,5 млн тонн.

Напоминаем, что с начала текущего года решением Правительства Российской Федерации распространены единые тарифы ОАО «РЖД» на перевозку грузов по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ», что привело к значительному снижению стоимости перевозок с участием инфраструктуры ЖДЯ Нерюнгри-пассажирская– Томмот- от 19 до 75% в зависимости от номенклатуры груза и расстояния перевозки.