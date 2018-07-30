АК «Железные дороги Якутии» признана лучшим работодателем

27 июля врио Главы Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о признании победителей ежегодного конкурса «Лучший работодатель Республики Саха (Якутия)» по итогам 2017 года.

Данный конкурс призван отмечать работодателей, внесших большой вклад в стабилизацию рынка труда республики и улучшение условий труда работников.

По итогам 2017 года лучшим работодателем признана «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Напомним, что в эти выходные Айсен Николаев во время своей поездки по заречным улусам посетил объекты железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе. Глава региона отметил, что по плану транспортный комплекс должен быть введен в постоянную эксплуатацию до конца текущего года.