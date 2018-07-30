АК «Железные дороги Якутии» признана лучшим работодателем

27 июля врио Главы Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о признании победителей ежегодного конкурса «Лучший работодатель Республики Саха (Якутия)» по итогам 2017 года.
Данный конкурс призван отмечать работодателей, внесших большой вклад в стабилизацию рынка труда республики и улучшение условий труда работников.
По итогам 2017 года лучшим работодателем признана «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Напомним, что в эти выходные Айсен Николаев во время своей поездки по заречным улусам посетил объекты железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе. Глава региона отметил, что по плану транспортный комплекс должен быть введен в постоянную эксплуатацию до конца текущего года.
«У нас есть полная уверенность в том, что к концу года должно быть открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение. Железнодорожный узел в будущем станет основой для развития Нижнего Бестяха как транспортно-логистического центра республики и всего северо-востока страны», — сказал руководитель республики.
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