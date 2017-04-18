АК «Железные дороги Якутии» пополнилась новыми кадрами

11-13 апреля в Хабаровске состоялось распределение выпускников Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по договору с АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), а также с министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

В работе государственной комиссии по распределению выпускников приняли участие проректоры и директоры институтов и представители работодателей — работники кадровых служб подразделений Дальневосточной и Забайкальской железных дорог. От Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в работе комиссии приняли участие заместитель генерального директора по кадрам, социальной работе и безопасности Анатолий ЩЕРБАК и инженер по подготовке кадров Надежда ИВАНОВА.

В этом году университет заканчивают 13 студентов, которые проходили обучение по целевой подготовке. Это, в основном, специалисты востребованных технических специальностей, таких, как управление процессами перевозок, электроснабжение железных дорог, автоматика, телемеханика и связь.

Накануне со всеми выпускниками из Якутии была проведена беседа, разъяснены правила и сроки трудоустройства, права и обязанности выпускников.

Справка: подготовка специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием для железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия) началась в 1994 году после принятия правительством республики постановления № 137 «Об обеспечении и подготовке кадров для строительства и эксплуатации железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск».

В 2002 году правительством РС (Я) было принято Постановление № 287 «О кадровой работе в ОАО АК «Железные дороги Якутии». Работа по реализации этих постановлений ведется совместно Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), Министерством профобразования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) и ОАО «АК «Железные дороги Якутии». В начале апреле 2016г. подписано Соглашение между Правительством РС (Я) и ДВГУПС о взаимодействии в сфере профессионального образования и научных исследований на 2016-2020 гг.