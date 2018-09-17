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17 сентября 2018, 10:36
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АК «Железные дороги Якутии» о ВЭФ-2018

11-13 сентября 2018 года Дальний Восток – в центре событий. В эти дни во Владивостоке проходил IV Восточный экономический форум, который собрал под свои своды более 6000 участников из 60 иностранных государств.

Мероприятие традиционно открылось выставкой «Улица Дальнего Востока», где все российские дальневосточные регионы представляли в своих павильонах экспозиции, рассказывающие об экономическом потенциале, культурных традициях и туристических возможностях каждой территории. Первый павильон на этой импровизированной улице – павильон Республики Саха (Якутия), самый большой, как и размер нашей республики относительно других регионов.

Делегация Республики Саха (Якутия), возглавляемая врио Главы Якутии Айсеном Николаевым, в которую входили и сотрудники АК «Железные дороги Якутии», приняла участие в работе нескольких круглых столов, дискуссионных клубов, культурных сессий и, конечно, основного мероприятия Форума –пленарного  заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

Всего в рамках программы Форума состоялось более 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки, сотрудники Железных дорог Якутии посетили те, которые призваны обеспечить максимально эффективное сотрудничество участников транспортной отрасли. В первую очередь удостоился внимания бизнес-диалог Россия-Китай и другие площадки, где обсуждалось взаимодействие двух стран в сфере транспорта и логистики.

Также представители АК «ЖДЯ» встретились с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, провели переговоры с руководством ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «ТрансКонтейнер», подписали соглашение о сотрудничестве по реализации объекта «Железнодорожная инфраструктура ГОК «Инаглинский» с  угледобывающей компанией «Колмар».  Кроме того, якутские железнодорожники встретились с представителями банковской сферы, в том числе обсудили с руководством ПАО «Росбанк» вопросы дальнейшей совместной деятельности в рамках диверсификации кредитного портфеля предприятия.

Было уделено много времени ознакомлению с многочисленными инновационными предложениями, разработанными фондом «Сколково» и другими научно-исследовательскими центрами. Особого внимания удостоился программно-аппаратный комплекс удалённого мониторинга подвижных объектов.

«Дальний Восток действительно сегодня динамично развивается, – говорит генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, – и он обязательно станет мощным центром международного сотрудничества, инвестиционной активности, образования, науки и культуры, о котором сказал в рамках приветственной речи президент страны, а ежегодное проведение Восточного Экономического Форума – один из механизмов, способствующих такому развитию».

Источник: АК "Железные дороги Якутии".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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