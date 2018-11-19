АК «Якутия» расширяет программу субсидируемых полетов

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания «Якутия» расширяет программу субсидированных полетов в города Дальнего Востока и Сибири, сообщается в понедельник на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что программы субсидированных перелетов в города Дальнего Востока станут круглогодичными. До сих пор программы субсидируемых полетов действовали с марта по декабрь.

«Авиакомпания «Якутия» будет выполнять субсидированные полеты по 19 направлениям, включая восемь новых маршрутов», — говорится в сообщении.

В частности, авиакомпания будет выполнять субсидированные рейсы из Якутска в Благовещенск, Иркутск, Магадан, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Кроме того, будут выполняться рейсы Хабаровск — Южно-Сахалинск — Хабаровск, Владивосток — Магадан — Владивосток, Иркутск — Олекминск — Иркутск. По данным перевозчика, льготники смогут приобрести авиабилеты в одну сторону из Южно-Сахалинска в Хабаровск за 1 тыс. рублей, из Якутска в Магадан — 1,5 тыс. рублей.