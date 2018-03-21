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21 марта 2018, 10:50
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АК «Полярные авиалинии» задолжала работникам 13 млн рублей

В Республике Саха (Якутия) авиакомпания «Полярные авиалинии» и её руководитель по инициативе транспортной прокуратуры привлечены к административной ответственности за задержку выплаты работникам заработной платы.

Проведенной Якутской транспортной прокуратурой проверкой установлено, что 379 работниками АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» заработная плата за декабрь 2017 года в размере более 13 млн. рублей была выплачена с нарушением установленного срока.

В связи с этим, прокуратура возбудила в отношении авиакомпании, как юридического лица, и её генерального директора дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия), рассмотрев данные административные производства, признала указанных лиц виновными в совершении административного правонарушения и назначила им наказания: юридическому лицу – в виде предупреждения, генеральному директору авиакомпании – в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, проверкой было установлено, что АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» не были предоставлены сведения о наличии задолженности по заработной плате в органы статистики. В связи с этим, прокуратурой в отношении авиакомпании было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), рассмотрев данное административное производство, признал авиакомпанию виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Источник: http://sakhapress.ru/archives/233635
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