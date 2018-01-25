За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи

Творческое объединение “КЭМВИДЕО” под руководством Натальи ЛОПАТИНОЙ презентовало клип якутской примадонны – САХАИ. Слова песни Натальи МИХАЛЕВОЙ — САЙА, музыка САХАИ. Режиссер клипа Дмитрий НИКАНОРОВ снимал клип Сахаи и Виталия ОЧИРОВА сначала в Турции, затем в Якутии. Приоткроем кулисы?





Дмитрий Никаноров: С Сахаей решили снять клип по случаю нашей командировки в Стамбул, турецкие кадры, и кадры в Якутии – это большой контраст, и очень подходит к смыслу песни. Программа дней Якутска в Стамбуле была очень плотная, нам приходилось вставать в 6 утра, чтобы успеть провести съемки. В поисках локаций протопали миллион километров, то навигатор подводил, то сами путались. Туркам, наверно, было очень любопытно – бродили азиаты при полном параде в «илин кэбиһэр». Было забавно, и есть что вспомнить, тем более по итогам вышел клип, и каждый раз, просматривая его, мы будем мысленно возвращаться в моменты съемок. В Якутске оператором выступил Серафим ФЕДОРОВ. Графику делал Алексей ТАТАРИНОВ, цветокоррекцию Василий СТАРОСТИН, монтаж Сергей БЕРТМАН. Сначала песня задумывалась как печальная, в итоге получилось наоборот!









САХАЯ: Мы с Виталием Очировым планировали что-то интересное, и как итог – наш с ним дуэт “АхтылҔан”, эта песня ему очень понравилась, Виталию очень идет восточный колорит. Звезды сошлись, и на Днях Якутска в Турции в творческой командировке оказались с режиссером Дмитрием НИКАНОРОВЫМ. Там и начали наши съемки, доснимали, конечно же, на родине, и получилось смешение горячего Востока и холодного Севера. В Стамбуле также в командировке была стилист Мария ДАВЫДОВА, она в Турции следила за моим образом, мейком. В Якутске, я обратилась к своему любимому стилисту Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ.

В 2017 году у меня 10 авторских песен, на монтажном столе два новых клипа. Совместно с лучшей командой видеографов “КЭМВИДЕО” мы дарим новый клип нашему зрителю, очень хотим, чтобы он понравился. Желаю всем в новом году счастья, любви и успехов!

Наталья ЛОПАТИНА: Песня очень красивая, ее хочется слушать и напевать, клип получился интересным, контрастным, необычным. Сахая талантливая певица и актриса, поэтому работа была легкой, позитивной, мы благодарим ее за доверие. Со страниц СМИ говорю “огромное спасибо!” всем нашим друзьям! В ушедшем году вы подарили нам яркие, захватывающие, веселые моменты. Мы выпустили 5 фильмов, 3 телепередачи, 20 презентационных видео, 60 рекламных роликов, 3 семейных фильма (отличный подарок юбилярам и молодоженам), 3 музыкальных клипа, осуществили 3 многокамерные съемки, наш портативный LED-экран наполняли видеоконтентами 31 раз на 27 республиканских и городских мероприятих, например, День Победы, Ысыах, День города, концерты, фестиваль “Зима начинается с Якутии”. Всех наших друзей, партнеров поздравляем с наступившим 2018 годом! Пусть он будет лучше предыдущих, побольше светлых дней, любви, удачи и счастья!





