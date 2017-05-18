Агропояс Якутска: передовые решения КХ «Сибирь»

На днях глава Якутска Айсен Николаев посетил свиноводческий комплекс «Сибирь» в микрорайоне Марха.

Первый в республике цехпо утилизации и переработке свиного навоза был построен в 2015 году при поддержке Окружной администрации. Руководитель крестьянского хозяйства Владимир КАБОХИН показал современное иностранное и российское оборудование, способное работать в автоматическом режиме по мере накопления жидкого свиного навоза в приемной ёмкости канализационной насосной станции.

«Мы уже второй год выпускаем сертифицированный компост высшего качества, пользующийся большим спросом у дачников и огородников, а наш перепревший перегной является самым дешевым в Якутске», — говорит Владимир Кабохин и отмечает, что после перехода на биопереработку навоза неприятный запах свинофермы, беспокоивший жителей микрорайона, практически исчез.

Также руководитель предприятия продемонстрировал экструдер по переработке зерна и костных отходов, приобретенный в прошлом году.

Как отметили в крестьянском хозяйстве, республиканские и городские власти регулярно помогают в улучшении производственных показателей, техническом перевооружении, реконструкции и строительстве объектов.

Так, в 2009 году в рамках государственной целевой программы по газификации населенных пунктов был построен газопровод. Сегодня работники предприятия с ужасом вспоминают, как спасали свинарники от замерзания, топя котельную на угле.

В 2011 году при софинансировании Окружной администрации были построены новая контора, убойный цех и гараж, а в 2015 году при поддержке Министерства сельского хозяйства РС (Я) — 3 каменных свинарника. Теперь животные содержатся в теплых помещениях с обогреваемыми полами. Сдан в эксплуатацию убойный цех, в котором соблюдаются все требования безопасности по переработке мяса. Кроме того, Правительство РС (Я) и Минсельхоз ежегодно выделяют субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов.

Айсен Николаев отметил, что администрация города будет и в дальнейшем будет оказывать поддержку предприятию. «В последние годы крестьянское хозяйство «Сибирь» активно развивается. Ранее к предприятию были определенные нарекания по соблюдению экологических норм, но благодаря строительству цеха по утилизации и переработке навоза, а также другим мерам, предпринятым при помощи Министерства сельского хозяйства РС (Я) и Окружной администрации, ситуацию удалось выправить. На сегодняшний день мощности «Сибири» практически сопоставимы с Хатасским свинокомплексом. Однако, планов по реконструкции объектов и улучшению производственных показателей все еще много. Мы, в свою очередь, продолжим оказывать поддержку местным товаропроизводителям, чтобы на столах горожан всегда была свежая экологически чистая продукция», — сказал глава города.

Отметим, что племенной свинокомплекс «Сибирь» был образован в 1995 году братьями Владимиром и Виктором Кабохиными. Если в самом начале пути это была небольшая ферма с одним хряком и четырьмя свиноматками, то сегодня здесь содержится порядка 5 тысяч животных.К слову, «Сибирь» -это единственный племенной репродукт в Якутии по разведению «Крупной белой» породы, мясо и сало которой отличаются отменным вкусом.

Крестьянское хозяйство занимается не только продажей экологически чистого сертифицированного мяса и субпродуктов, но и поставкой живых поросят для населения столицы, а также других районов Якутии. Поросят закупают Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский и Намский улусы. В последние годы активизировалась и Вилюйская группа улусов. Кроме того, большим спросом животные пользуются за пределами Якутии, например, в Магаданской и Амурской областях. Таким образом, в год продается более 3 тысяч животных.

Предприятие имеет много наград и дипломов республиканского уровня, в прошлом году ему был присвоен статус действительного члена Национального союза свиноводов Российской Федерации.