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Агропояс столицы: подсобное хозяйство семьи Тен

Сельское хозяйство является сегодня одним из быстрорастущих секторов городской экономики. Благодаря своевременной поддержке Окружной администрации города Якутска агропромышленный комплекс за последние годы не только начал стремительно развиваться, но и показывать достойную производительность.

Сегодня мы расскажем про семью Тен, которая занимается разведением домашней птицы: кур, индюков, уток и гусей. Многодетная мама Надежда Тен начала заниматься личным подсобным хозяйством три года назад, когда ушла в декретный отпуск. В семье трое детей, старшему сыну 15 лет, средняя дочь закончила 3 класс, а младшенькому 3 года.

«В 2014 году, когда сидела по уходу за ребенком, решила на лето взять кур-несушек, чтобы дома всегда были свежие яйца. Муж поддержал мою идею, и мы закупили кур-несушек в Якутской птицефабрике. Первый опыт у нас был не столь удачный, но это нас не остановило, и уже на следующий год снова закупили кур и начали заниматься разведением домашней птицы основательно. В тот же год через интернет закупила инкубатор и начала заниматься выведением цыплят. Муж полностью поддержал мое увлечение и своими руками построил зимний курятник, чтобы выращивать кур и цыплят круглый год», — говорит Надежда Алексеева. 

Сейчас в подсобном хозяйстве семьи Тен несколько пород курочек и петухов, есть среди них китайские шелковые, падуан и другие. Птицы подразделяются на мясные, яично-мясные, бройлерные мясные и бройлерные яичные: «Когда из инкубатора вылупилась первая партия цыплят мы были очень рады, так как первый опыт удался. Детям было интересно наблюдать за цыплятами, ухаживать, кормить и поить. В этом году дополнительно к курам закупили еще и гусят, на инкубаторе вывели индюшат».

Надежда Алексеевна рассказывает, что местное население часто обращается с просьбой продать кур-несушек, но семья не стала продавать молодняк, так как цыплята еще не начали нестись. «В этом году цыплят мы вывели немножко поздновато, учитывая, что они начинают нестись с пяти-шести месяцев. Поэтому со следующего года планирую заняться продажей курочек основательно. У жителей с. Хатассы имеется огромное желание держать кур-несушек, хотя бы в летнее время», — отмечает Надежда Тен.

Разведение домашней сельскохозяйственной птицы на приусадебном участке – занятие выгодное, позволяющее обеспечить семью ценной и диетической продукцией – яйцами и мясом. Кроме птицеводства, семья Тен занимается выращиванием овощных культур и картофеля. Надежда Алексеевна выращивает помидоры, огурцы, перцы, капусту, морковь, редиску, зелень, картофель.

Большую помощь родителям оказывают дети. Девятилетняя Настя, нынче окончившая третий класс, рассказала, что с удовольствием помогает матери ухаживать за курами и гусями, поливает грядки, таскает воду и смотрит за младшим братиком: «Мои одноклассники на лето уезжают на море или в детские лагеря, а я каждое лето провожу в Хатассах, помогая родителям следить за хозяйством. Мне в Хатассах очень нравится, здесь мои друзья, мы ходим купаться, катаемся на велосипедах, играем. Мои друзья часто приходят к нам в гости, им очень интересно наблюдать за гусями, индюшатами, уточкой. Они мне часто говорят, что наше хозяйство похоже на зоопарк».

Семья Тен планирует и дальше расширять свое хозяйство, например, на следующий год, они хотят взять коз, увеличить количество домашней птицы. Также хотят принять участие в конкурсах по поддержке семейных фермерских хозяйств на получение субсидии.

Надежда Алексеевна отмечает, что если взяться за дело серьезно, то можно не только получать выгоду, но и своим трудом развивать отрасль сельского хозяйства, свое село. «Считаю, что жителям пригородных сел необходимо заниматься сельским хозяйством, будь то личное подсобное или крестьянско-фермерское хозяйство», — говорит она.

Городские власти стимулируют развитие всех форм фермерства, рост показателей производства в сельском хозяйстве динамично развивается. Так, за последние пять лет значительно возросли показатели растениеводства, по сравнению с 2001 годом производство картофеля и овощей пригородными хозяйствами увеличилось на 25%. Стабильно возрастает поголовье крупного рогатого скота, лошадей, свиней и домашней птицы. Многие хозяйства укрепили материально-техническую базу, обновили технику. Новые меры аграрной политики положительно сказались и на увеличении количества личных подсобных и семейных фермерских хозяйств.

 

 

 

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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