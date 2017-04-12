Агропояс столицы: поддержка местных сельхозпроизводителей

В 2015 году по инициативе руководства города Якутска в целях оказания финансовой поддержки местных товаропроизводителей был создан Фонд развития агропромышленного комплекса.

Фонд оказывает финансовые услуги для предприятий агропромышленного комплекса столицы, предоставляет инвестиционные займы для развития материально-технической базы, оказывает поддержку проектам, направленным на развитие агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день в городском округе «город Якутск» действуют 6 крупных сельскохозяйственных предприятий, более 119 подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2015-2016 гг. Фонд оказал поддержку 22 субъектам агропромышленного комплекса на общую сумму 27,5 млн. рублей.

Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства города Якутска воспользовались финансовой поддержкой Фонда в целях приобретения семенного картофеля из Ленинградской, Кировской и Иркутской областях, проведения мероприятий по улучшению плодородия пашен, приобретения сельхозтехники, в том числе, субсидируемых со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики, оплаты работ по строительству двух коровников на 50 и 10 голов в селах Тулагино и Хатассы, приобретения кормов для скороспелых отраслей сельского хозяйства. Краткосрочные займы в основном направлялись заемщиками на проведение сезонных сельхозработ, приобретение ГСМ и запчастей для спецтехники.

Фонд АПК для поддержки сельхозпроизводителей города Якутска предоставляет три вида финансовых услуг: микрофинансовый займ (3 млн. рублей сроком от 3 до 36 мес.); инвестиционный займ на развитие материально-технической базы агропромышленного сектора экономики города Якутска (5 млн. рублей сроком до 5 лет); экспресс-займ (500 тыс. рублей сроком от 3 до 12 мес.).

Специалисты Фонда подчеркивают, что согласно порядку предоставления займов, заявитель должен быть зарегистрирован на территории городского округа «город Якутск» не ранее 6 месяцев, должен быть субъектом агропромышленного комплекса и вести свою деятельность на территории города Якутска.

В июле 2016 года на выездном заседании в с. Маган сельхозтоваропроизводители выразили просьбу о предоставлении им целевых долгосрочных льготных займов со стороны Фонда на приобретение сельхозтехники. Это предложение фермеров было поддержано Окружной администрацией города Якутска и в 2017 году в городском бюджете предусмотрены средства в виде имущественного взноса учредителя на предоставление займов, в том числе для приобретения сельскохозяйственной техники.

По предварительным данным, согласно поступившим в адрес Фонда АПК заявок, сельхозпредприятия и подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства Якутска нуждаются в обновлении тракторов, комбайнов прицепного и самоходного типов, навесном и прицепном оборудовании для повышения производительности для почвообрабатывающих работ, организации посевных, уборки урожая.

По итогам I квартала 2017 года Фонд предоставил займов сельхозпредприятиям столицы на сумму 22 млн. 410 тыс. рублей.

Благодаря финансовой поддержке, предприниматели, занятые в сфере сельского хозяйства, приобрели 9 тракторов и картофелеуборочный комбайн, а также борону, косилки, плуг, дискаторы и прессподборщик.

Микрозаймы сельхозтоваропроизводители направили на приобретение семенного картофеля и на организацию весенне-полевых работ.

Руководство Фонда развития агропромышленного комплекса отмечает, что предоставление финансовых средств на возвратной основе в виде займов с пониженной ставкой кредитования позволяет получить доступ к финансовым средствам независимо от объемов утвержденных денежных средств и мероприятий в бюджете. Кроме того, принцип возвратности денег в Фонд обеспечивает цикличность предоставления помощи многим сельхозтоваропроизводителям города Якутска.