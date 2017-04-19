Агропояс столицы: началась продажа сельскохозяйственных животных

При поддержке республиканских и городских властей с каждым годом агропромышленный пояс столицы выходит на более высокий уровень.

«Благодаря муниципальной программе развития агропромышленного пояса, многие сельхозпредприятия строят и реконструируют объекты, укрепляют материально-техническую базу и увеличивают объемы производства. Сегодня местная продукция пользуется большим спросом у населения. Причем спрос есть не только на продукты питания, но и на сельскохозяйственных животных», — отмечает начальник Управления сельского хозяйства г.Якутска Николай АФАНАСЬЕВ.

Так, сезонная продажа живых поросят недавно началась в Хатасском свинокомплексе, который круглогодично занимается реализацией свинины, полуфабрикатов и субпродуктов. «Сейчас в комплексе содержится более 7 тысяч голов, в том числе свиноматки, хряки, откормочное поголовье и поросята. Согласно плану в этом году мы должны продать 4 тысячи поросят, из которых на сегодняшний уже продано 1,5 тысячи. Все животные привиты и имеют ветеринарное свидетельство», — рассказывает заместитель директора предприятия Сергей ШЕСТАКОВ.

Высокими темпами осуществляется и продажа птиц. Например, Якутская птицефабрика реализует на месте кур-несушек и молодняк. «На птицефабрике работают 9 цехов — 3 цеха для молодняка, 2 родительских и 4 промышленных. На продажу выставлены 35 тысяч кур-несушек, которым 14 месяцев. Также по многочисленным просьбам мы начали продавать молодняк, которому по 3-4 месяца», — проинформировала руководитель производства Сардаана СКРЯБИНА.

Животных покупают в основном другие районы республики. Как отмечают аграрии, сейчас начинают закупать и горожане, ведь разведение сельскохозяйственных животных становится популярным. Многие столичные дачники понимают, что это не только приносит выгоду, но и ежедневно снабжает свежей экологически чистой продукцией.