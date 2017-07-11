Агрообразование: диалог студентов со школьниками

Диалог студентов Якутской ГСХА и учащихся агрошкол в этом году приобрел новый формат. Педагогический отряд «Сердце Севера» был сформирован из числа студентов Академии осенью 2016 года и этим летом ребята посвятили свои каникулы общению со школьниками агропрофилированных школ.

Күннэй Романова студентка группы АГРО-14 работала в лагере «Маяк» в селе Ожулун Чурапчинского улуса. Күннэй, одна из активистов педагогического отряда Якутской ГСХА.

Особая атмосфера летних каникул, ознаменованного пятой трудовой четвертью, как никогда кстати для общения на абсолютно разные темы. Ведь именно летом сочетаются общественно полезный труд, отдых, дружба, взаимовыручка. Они рождают особенное непреодолимое чувство солидарности. Возможно в это время года, и природа и традиционный уклад жизни на селе приобретают не только поучительный характер, но оставляют самые веселые и счастливые воспоминания. Несомненно с приходом студентов педагогического отряда «Сердце Севера» школьники будут перенимать дух студенческой жизни, характер, самобытность и возможно впервые осознанно появится образ студента Якутской ГСХА, преданного выбранной профессии, своему селу.

В этом ключе будет монотонно применять набор слов «профессиональная ориентация». Это скорее поддержка и стимулирование осознанности компетентностного подхода к бытию. Колоссален и парадоксален сегодня мир, в котором сложно найти ответы на вопросы. На самые очевидные в том числе. Ответить на самые важные из них — притяжение якутянина к родной земле. В этом суть участия Якутской ГСХА в организации летнего отдыха школьников.

Село – это профессия, призвание, жизнь! Такова титульная и содержательная идея педагогического отряда «Сердце Севера».