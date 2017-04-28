Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты

Сегодня, 28 апреля, в Северо-Восточном федеральном университете в рамках II Форума «Выпускник-2017: за новое село!» комиссия во главе с Егором Борисовым рассмотрела проекты студентов, которые уже совсем скоро получат дипломы и начнут трудовую деятельность.

Среди выступавших с докладами студентов были выпускники СВФУ этого года Айтал Неустроев, Егор Трофимов и Иван Троев. Модератом мероприятия выступила ректор университета Евгения Михайлова, в экспертную комиссию, помимо главы республики Егора Борисова, вошли руководители муниципальных образований Якутии и представители министерств.

Айтал Неустроев из Технологического института рассказал о своем проекте «Разведение перепелов в Амгинском районе». Молодой человек подчеркнул ряд преимуществ будущего аграрного предприятия: во-первых, перепелиные яйца известны ценными для поддержания здоровья организма человека микроэлеменами, во-вторых, благодаря небольшим размерам этой птицы для ее разведения не требуется наличие большой фермы. Кроме того, перепелки начинают нестись гораздо быстрее, чем курицы, − уже на 30-40-й день жизни. В будущем он планирует обеспечить перепелиными яйцами не только родной улус, но и другие районы республики.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Николай Петров, сейчас эта ниша в нашей республике практически не занята. Он посоветовал начинающему предпринимателю обратить внимание на наличие для птиц чистой воды, а также покупку минеральных и белковых добавок.

«Отрадно, что выпускники СВФУ ежегодно участвуют в конкурсах на получение грантов нашего ведомства. Это говорит о том, что занятие сельским хозяйством престижно, – подчеркнул он. – Мы ждем ребят в селах и максимально поддерживаем выпускников. Главное, чтобы правильно был составлен бизнес-план».

Студент Института психологии СВФУ Егор Трофимов представил проект фирмы по организации рыболовных туров по рекам Кобяйского района. Он акцентировал внимание на сохранении экологической системы, а также привлечении к работе местного населения. Ребята планируют построить туристическую базу, которая станет, по их словам, «рыболовной Меккой».

С оценкой проекта выступил министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов, который посоветовал проработать стоимость услуг, предложив установить дифференцированные расценки для жителей Якутии, российских и иностранных туристов. Министр поделился, что в свое время также работал в сельской местности, и похвалил студентов за интерес к программе. Представитель администрации Кобяйского улуса Илья Соловьев также добавил, что они всегда рады видеть активную молодежь, выступающую с такими инициативами.

Аспирант Медицинского института СВФУ Иван Троев выступил с предложением использования фибробластов для лечения ожогов и обморожений. По его словам, эта разработка позволит не только снизить число смертей в результате подобных случаев, но и будет «способствовать более быстрому заживлению поврежденных тканей с меньшим числом рубцов». В ближайшее время команда проекта приступит к клиническим испытаниям. Как отметила заместитель министра здравоохранения РС(Я) Людмила Вербицкая, такого опыта нет даже в масштабах всей страны, и если проект будет полностью реализован, это станет настоящим прорывом. Она подчеркнула, что минздрав успешно сотрудничает с медицинской клиникой СВФУ, имеющей хорошую клиническую базу. В частности, по завершении данного проекта ожидается совместная разработка в направлении выращивании хрящей и сетчатки.

Егор Борисов с интересом слушал докладчиков и активно принимал участие в обсуждениях, нередко сам их инициируя.

«Проекты студентов могут стать в какой-то мере революционными, если будут реализованы успешно. Польза от них должна быть для каждого человека, семьи, жителей наслегов и районов. Я вижу перспективу в ваших идеях и радуюсь, что в стенах наших учебных заведений учатся не безразличные к судьбе родины молодые и инициативные граждане», – сказал Егор Борисов участникам форума.