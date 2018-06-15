Агонь! Якутяне сняли веселый ролик в поддержку сборной России по футболу!

Подробности рассказала SakhaLife Наталья ЛОПАТИНА, генеральный директор студии «КэмВидео».
Снимали в январские каникулы. В главной роли – актриса Саха театра, неподражаемая Зоя БАГЫНАНОВА. Зоя Петровна с удовольствием согласилась, и это было счастье для нас.
Сначала в помещении снимали крупные планы. А уличные кадры снимали в местности Зеленый луг возле Якутска. Так же работали с использованием «зеленки», то есть хромокея, чтобы сделать графику. И получилось, как будто снимали далеко на крайнем Севере. При съемках на улице было — 45 градусов мороза.
Сама идея принадлежит Варваре ОКОРОКОВОЙ, ярой болельщице и профессору СВФУ с чувством юмора. Дальше уже тему развивала я, как сделать это технически. Ребята, команда «Кэмвидео» поддержала. Появились герои — «рыба-строганина» и «говорящие олени-болельщики».
На съемках было задействовано всего два оленя. В окрестностях Якутска они не водятся. Якутяне знают, что они обитают значительно севернее. Так что остальные олени появились за счет компьютерной графики – размножения.
Зоя Петровна любезно согласилась «стать» беззубой, не всякая женщина на это пойдет. С ней очень легко и просто было работать. Чтобы сделать этот ролик, поработало очень много людей, и всем им — наша благодарность. За реквизиты, одежду. Огромное спасибо нашему координатору Лене, что все находила, доставала из-под земли. Люди на самом деле отдыхали, многие поддержали идею.
Музыку для ролика специально написал Сергей ЯРМОНОВ, это не музыка с интернета, а композиторская работа, под видео
Футбол, а особенно большой футбол начинается с болельщиков и без болельщиков его просто не существует!
Посмотрите ролик и зарядитесь веселой энергией на все игры сборной России!
Творческое объединение «КЭМВИДЕО»
Представляет Вашему вниманию веселый ролик
В поддержку сборной России по футболу в
Чемпионате мира по футболу 2018 года.
Главная роль — Зоя БАГЫНАНОВА., заслуженная артистка Якутской АССР, народная артистка РС(Я).
Идея — Варвара ОКОРОКОВА, доктор филологических наук, Почетный работник высшего образования РФ.
Производство ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЭМВИДЕО»:
Продюсер, режиссер — Наталья ЛОПАТИНА
Оператор-постановщик, монтаж, цветокоррекция — Серафим ФЕДОРОВ
Звукорежиссер — Сергей ЯРМОНОВ
Второй оператор — Спиридон ЛОПАТИН
Администратор — Елена АНИСИМОВА
Линейный продюсер — Ульяна ПАВЛОВА
Помощник на съемочной площадке — Айаал МАКСИМОВ
Дублер — Иван ЯНКОВ
Озвучка — ОНУФРИЕВ-Ч. Айсен
Благодарность:
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского г.Якутска
Магазин «Мир футбола» г.Якутск
КОЛЕСОВУ Роману Егоровичу
КОЛЕСОВУ Альфреду Егоровичу
Команда Творческого объединения «КЭМВИДЕО»
kemvideo2017@mail.ru
8-914-22-4-888-1