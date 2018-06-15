Агонь! Якутяне сняли веселый ролик в поддержку сборной России по футболу!

Подробности рассказала SakhaLife Наталья ЛОПАТИНА, генеральный директор студии «КэмВидео».

Снимали в январские каникулы. В главной роли – актриса Саха театра, неподражаемая Зоя БАГЫНАНОВА. Зоя Петровна с удовольствием согласилась, и это было счастье для нас.

Сначала в помещении снимали крупные планы. А уличные кадры снимали в местности Зеленый луг возле Якутска. Так же работали с использованием «зеленки», то есть хромокея, чтобы сделать графику. И получилось, как будто снимали далеко на крайнем Севере. При съемках на улице было — 45 градусов мороза.

Сама идея принадлежит Варваре ОКОРОКОВОЙ, ярой болельщице и профессору СВФУ с чувством юмора. Дальше уже тему развивала я, как сделать это технически. Ребята, команда «Кэмвидео» поддержала. Появились герои — «рыба-строганина» и «говорящие олени-болельщики».

На съемках было задействовано всего два оленя. В окрестностях Якутска они не водятся. Якутяне знают, что они обитают значительно севернее. Так что остальные олени появились за счет компьютерной графики – размножения.

Зоя Петровна любезно согласилась «стать» беззубой, не всякая женщина на это пойдет. С ней очень легко и просто было работать. Чтобы сделать этот ролик, поработало очень много людей, и всем им — наша благодарность. За реквизиты, одежду. Огромное спасибо нашему координатору Лене, что все находила, доставала из-под земли. Люди на самом деле отдыхали, многие поддержали идею.

Музыку для ролика специально написал Сергей ЯРМОНОВ, это не музыка с интернета, а композиторская работа, под видео

Футбол, а особенно большой футбол начинается с болельщиков и без болельщиков его просто не существует!

Посмотрите ролик и зарядитесь веселой энергией на все игры сборной России!

Творческое объединение «КЭМВИДЕО»

Представляет Вашему вниманию веселый ролик

В поддержку сборной России по футболу в

Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Главная роль — Зоя БАГЫНАНОВА., заслуженная артистка Якутской АССР, народная артистка РС(Я).

Идея — Варвара ОКОРОКОВА, доктор филологических наук, Почетный работник высшего образования РФ.

Производство ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЭМВИДЕО»:

Продюсер, режиссер — Наталья ЛОПАТИНА

Оператор-постановщик, монтаж, цветокоррекция — Серафим ФЕДОРОВ

Звукорежиссер — Сергей ЯРМОНОВ

Второй оператор — Спиридон ЛОПАТИН

Администратор — Елена АНИСИМОВА

Линейный продюсер — Ульяна ПАВЛОВА

Помощник на съемочной площадке — Айаал МАКСИМОВ

Дублер — Иван ЯНКОВ

Озвучка — ОНУФРИЕВ-Ч. Айсен

Благодарность:

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского г.Якутска

Магазин «Мир футбола» г.Якутск

КОЛЕСОВУ Роману Егоровичу

КОЛЕСОВУ Альфреду Егоровичу

Команда Творческого объединения «КЭМВИДЕО»

kemvideo2017@mail.ru

8-914-22-4-888-1