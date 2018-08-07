Агломерация с ядром в Якутске: каким видит будущее Центральных районов Айсен Николаев

Глава Якутии поручил районам разработать комплексную стратегию социально-экономического развития

Во время недавнего посещения Намского улуса врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ критически высказался о том, как на местах идет планирование социально-экономического развития районов. По мнению главы, нельзя строить планы на развитие того или иного района лишь в призме будущего этой территории. Айсен Николаев предложил делать акцент в развитии на сильные стороны районов, но при этом развивать их в связке друг с другом. Более того, районы Центральной Якутии могут объединиться в агломерацию и создать сильный транспортно-логистический центр не только республики, но и Дальнего Востока. Но для этого уже сейчас необходимо начать создание комплексной стратегии развития.

Нижнему Бестяху и Якутску Айсен Николаев отводит роль ядра агломерации, которое свяжет все районы Центральной Якутии.

«Мегино-Кангалаский район вместе с Якутском становится важнейшим транспортно — логистическим центром. Поэтому стратегия его развития и место в экономике нашей республики должны быть переосмыслены и пересмотрены с точки зрения его важнейшего значения не только для нашей республики, но и для всего северо-востока страны», — заявил ранее глава Якутии.

В Мегино-Кангаласском улусе к завершению близится строительство железной дороги – на завершающие работы из федерального бюджета республика получила 1,9 млрд рублей. Станцию «Нижний Бестях» откроют 28 декабря, первый пассажирский состав с нее пойдет в Москву летом 2019 года.

Кроме того, в райцентре продолжается строительство нового грузового терминала для Ленского речного пароходства – его частичная эксплуатация начнется уже в 2019 году. На полную мощность терминал будет работать с 2021 года. К 2022 году в нормативное состояние приведут и автодорогу «Колыма», которая начинается в Нижнем Бестяхе и через районы Якутии выходит в Магаданскую область.

Важнейшим транспортным проектом должен стать Ленский мост, который планируют построить в Якутске. По словам Айсена Николаева, не так важно, какой будет переправа – автомобильной или совмещенной. Главное, чтобы решение утвердили на федеральном уровне. Это само по себе будет прорывом, и не только для республики, но и для всей страны, поскольку мост соединит Запад и Восток России по северному широтному поясу.

В то же время в большинстве районов Центральной Якутии ярко выражена сельскохозяйственная специфика экономики. При должном внимании и вложениях это позволит агломерации выйти на круглогодичное самообеспечение качественными и свежими продуктами.

В агломерации создадут несколько агропромышленных центров, одним из них станет Усть-Алданский район, в котором разрабатывают научные проекты в области земледелия, растениеводства, животноводства, ветеринарии и переработки молочных продуктов. Другим станет Чурапчинский район, где небольшие предприятия стали основной силой развития территории.

«Чурапча является одним из ведущих районов республики в отрасли сельского хозяйства и предпринимательства. Наша задача – максимально широко представить продукцию сельхозтоваропроизводителей улуса не только в Якутске, но и в южных и северных районах республики. Мы должны увеличить выпуск нашей чистой экологически здоровой сельхозпродукции, чтобы она была доступна каждому якутянину», — недавно заявил Айсен Николаев.

Основным поставщиком мясной и молочной продукции для агломерации станет Горный улус, в котором развито животноводство, а продвижению продукции и развитию всего района будет способствовать строительство автодороги «Вилюй» – в следующем году участок от Якутска до Бердигестяха заасфальтируют. В Таттинском улусе развиты взращивание кормовых культур и переработка молочной продукции. При этом особое внимание на республиканском уровне будет уделяться двум вопросам: качеству и количеству продукции.

Айсен Николаев подчеркивает, что в развитии сельского хозяйства должны быть заинтересованы и местные власти, и республиканские.

«Правительство республики должно разработать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства и продвигать местную продукцию в республике и за ее пределами. Однако финансирование, выделяемое сельхозтоваропроизводителям, должно действительно доходить до людей и помогать развитию отрасли», — заявил он на дискуссионной площадке по сельскому хозяйству в Хангаласском районе.

Руководству районов Айсен Николаев дал понять, что, во-первых, планируя развитие территорий, они должны охватывать период минимум до 2030 года, а во-вторых, искать общие рынки с соседями, как недавно это сделали Якутск и Усть-Алданский район, подписавшие соглашение о сотрудничестве.

Важный вклад в развитие агломерации и республики в целом, сделают такие инфраструктурные проекты как научно-инновационный и образовательный центр в Хангаласском районе на базе Малой академии наук республики и проекта «Три долины». Серьезный толчок развитию спорта в Амгинском улусе даст проведение VII спортивных игр народов Якутии – к следующему году там построят ряд объектов, которые будут служить молодежи района еще многие годы.

По мнению Айсена Николаева, районы Якутии выйдут на качественно новый уровень развития, объединив усилия и став одним экономическим целым:

«Сегодня мы должны рассматривать вопросы развития районов в контексте развития крупных территорий. Только в этом случае мы сможем добиться более существенных результатов».