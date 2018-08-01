Агитпоезд первого десанта комсомольцев отправился из Москвы в Якутию

Агитпоезд первого десанта комсомольцев отправился из Москвы в город Нерюнгри Якутии, сообщает пресс-служба постпредства республики.

Агитпоезд сформирован при поддержке газеты «Комсомольская правда», федеральных и региональных железнодорожных компаний.

Более тридцати человек сегодня отправились из Москвы в Нерюнгри, чтобы стать пассажирами легендарного агитпоезда «Комсомольской правды». Пассажирами стали те, кто участвовал в строительстве БАМ-а. Историческое событие приурочено к 100-летию комсомола.

«Насыщенная программа начнется 1 августа в столице Южной Якутии – городе Нерюнгри, продолжится на станциях Томмот и Беркакит и завершится 5 августа в Нижнем Бестяхе, где в торжественной обстановке состоится открытие пассажирского движения по Малому БАМу и будет заложена капсула времени с посланием молодежи 2068 года. Комсомольцы не только примут участие в мероприятиях, но и передадут специально собранную гуманитарную помощь для якутян, пострадавших от весеннего паводка», — сообщается на сайте постпредства.



Ранее сообщалось, что в начале августа агитпоезд пойдет от столицы БАМа Тынды в Якутск, таким образом будет отдана дань памяти строителям-первопроходцам. В настоящее время в регионе продолжается строительство Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Первый агитпоезд «Комсомольская правда» прибыл в столицу Байкало-Амурской магистрали Тынду 5 октября 1975 года.