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Общество
6 августа 2018, 0:20
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Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри

Только здесь живут самые настоящие трудяги.
Только здесь — самые красивые люди.
Только здесь добывается лучший в мире коксующийся уголь, отвечающий всем мировым стандартам, и он пользуется невероятным спросом у привередливых японцев, а уж они-то знают в этом толк, не говоря о китайцах, корейцах и прочих.
Только здесь этот уголь добывают особенным, единственным в стране камерно-столбовым способом…


Это и многое другое открыли для себя участники Агитпоезда ,,Комсомольская правда,, уже в первые дни пребывания на Нерюнгринской земле. И — только здесь живы и овеваемы почестями первопроходцы, строившие город и железную дорогу посреди тайги. Только здесь, в Нерюнгри, как нигде больше горяча благодарная о них память. Здесь и сейчас ставят памятники тем, кто работает на этой земле и под землей, а вообще-то памятник нужно бы поставить всем жителям Нерюнгри, которые так любят свой город.
В этом мнении мы сошлись с советником аппарата Комитета по федеративному устройству Совета Федерации Михаилом ЛЕПЕШКИНЫМ, его, как и меня, многое здесь, в Нерюнгри, подкупило. И в первую очередь — люди, их искренность и открытость.
А насколько насыщенными были дни пребывания на Нерюнгринской земле！ Словно жители этого удивительного города боялись, что не успеют показать нам все, чем гордятся. Вначале была торжественная и трогательная до слез встреча, когда первостроителей Нерюнгри встретили с хлебом-солью у трапа самолета, но не менее волнующая состоялась в администрации Нерюнгри, где героев дня — почетных гостей приветствовал Виктор СТАНИЛОВСКИЙ, глава Нерюнгринского района. 《Благодаря вашим трудолюбивым сердцам, — сказал глава, — здесь все и состоялось. А теперь вы здесь, чтобы передать богатый бамовский опыт молодому поколению — он должен передаваться, чтобы район развивался.
Благодаря тому, что было заложено комсомольцами, теперь Нерюнгринский район стал территорией опережающего развития （ТОР）, и в его экономику вложены огромные средства. Строятся обогатительные фабрики, шахты, подводится инфраструктура для добычи угля》.
Станиловский напомнил, что еще в 1978 году Совет министров СССР отмечал, что город застраивается как промышленный, но в то время здесь не хватало жилья и детских садов. И тогда на самом высоком уровне принимались постановления, которые давали толчок дальнейшему развитию города. В том числе благодаря этому в наше время Нерюнгри входит в сотню лучших муниципальных образований России.
Заместитель председателя Совета Федерации, а в те годы — первый секретарь якутского обкома комсомола Александр АКИМОВ от имени организаторов — международного оргкомитета 《Комсомолу 100 лет》, а также от профильного комитета Совета Федерации пламенно приветствовал ветеранов труда, комсомола, БАМа, АЯМа и лично представил каждого участника агитпоезда Комсомольская правда и для каждого нашел какие-то важные и теплые слова. Здесь собрались Петр Семенович ФЕДОРОВ, аксакал, который в времена строительства АЯМа был председателем райисполкома, Дмитрий ТРОФИМОВ （или Дим Димыч, как называли его комсомольцы）, работавший 1секретарем Нерюнгринского обкома комсомола, Алексей ТОМТОСОВ, который будучи первым секретарем отправял первые стройотряды, генеральный директор Алданслюды Александр ЗЫКОВ. Отдельной строкой Александр Акимов назвал легендарных героев БАМа-АЯМа Александра БОНДАРЯ, командира отряда Якутский комсомолец Алексея ИВАНЧЕНКО, бригадой которого были уложены все золотые звенья на этом пути, чьи имена теперь будут золотыми буквами высечены на памятном камне, заложенном ныне в Нижнем Бестяхе. В этом же списке имена лауреата премии Ленинского комсомола Олега ПУХКАЛОВА, который, приехав в Нерюнгри, сыграл свадьбу прямо под Новый год — под елкой — лютой зимой 1976-го. Здесь же Валерий ПОДОЛИН, Юлия ПЕСКОВСКАЯ, Владимир РУСИНОВ, Тлютай БИРЮКБАЕВ, Гомердзи ЧОЧИШВИЛИ, командир белорусского отряда имени Николая Кедышко Владимир КАРЯГИН и другие.
В числе замечательных комсомольцев в составе Агитпоезда — командир стройотряда Гаудеамус Ирина СКРЯГИНА, третий секретарь горкома Елена ЖДАНОВА, первый секретарь Олекминского обкома комсомола Людмила ПАВЛОВА, стройотрядовцы Ольга БЫКОВА, Татьяна ВОЛОСОВЦЕВА и другие.
Вместе с первостроителями Нерюнгри Александр Акимов приветствовал президента Гильдии собственных корреспондентов Комсомольской правды Анатолия СТРОЕВА, фотокора Анатолия СТРУНИНА, которые продолжили эстафету Комсомолки 33 года спустя: в 1985 году проходили Дни ,,Комсомольской правды,, в Нерюнгри, Мирном, Якутске и тогда, кстати, в Якутии побывал Владимир СУНГОРКИН, ныне главред этого издания, он-то и откликнулся на идею Агитпоезда, который спустя 33 года доберется до Нижнего Бестяха.
По сложившейся комсомольской традиции, по которой на значимые для страны мероприятия в Якутию приезжали известные люди, в этот раз в состав агитпоезда вошел Герой России космонавт Евгений ТАРЕЛКИН, и сфотографироваться на память с ним первопроходцы выстроились в очередь. Позже, проведя с первостроителями весь день, он признался: 《С вами я чувствую себя как в своем экипаже — среди своих》.
Александр Акимов подчеркнул: 《С комсомолом связаны основные завоевания страны — они были героями и на Великой Отечественной войне, и на освоении целинных земель, неслучайно же комсомол имеет шесть орденов Ленина на своем стяге — свидетельство боевых и трудовых подвигов》.
Ну, а у продолжателей дела первопроходцев есть свой подарок к памятной дате. Дмитрий Трофимов как заместитель генерального директора ЖДЯ заверил участников Агитпоезда: в декабре 2018-го поезда дойдут до станции Нижний Бестях. Напомню, первое звено ж/д в направлении Якутска было уложено в апреле 1985 года и поезд уже давно был бы там, но перестройка 90-х вмешалась в эти планы. Позже Правительство Якутии приняло решение продолжать стройку независимо от центра…
В первый день пребывания в Нерюнгри участники Агитпоезда посетили Музей, где в одном из залов по истории города первостроители — представляете！ — узнавали самих себя на старых фотографиях. Как же трогательны были эти моменты！
Потом мы побывали в городском парке одного имени из лучших советских руководителей республики — Чиряева, по воле которого на карте страны появился город Нерюнгри, возложили цветы к его памятнику, поставленному в 2015 году.
Очень впечатлил памятник Алексею Столыпину, который был начальником сразу нескольких участков, расположенных по обе стороны от реки, и он перебирался от одного участка до другого в лодке, а иной раз и вплавь. Так вот однажды полноводная река перевернула хлипкое суденышко, а он не сумел справиться с сильным течением и утонул: у него ведь была всего одна рука, вторую он потерял на войне.
Поразили скульптурные композиции на главной площади, словно разделенной на две части. Одна — официальная, там стоит памятник Ленину, а вторая, появившаяся буквально несколько лет назад, народная. Долгие годы там был кусочек тайги, а потом появился барельеф святой великомученицы Варвары — она считается покровительницей всех горняков, прямо напротив Ленина, а по обе стороны от нее — впечатляющий рудознатец, похожий на Дон Кихота, и горняк в каске с ребенком на руках как символ преемственности поколений.
Во второй день участники Агитпоезда посетили угольный разрез Нерюнгринский, уголь которого, как, впрочем, и других разрезов, в основном, идет на экспорт. 8 млн тонн угля в год добывает эта компания, а общая протяженность фронта работ не помещается в кадр: 51,50 километров！
Угольный разрез Денисовский компании Мечел впечатлил не меньше: нас привезли на смотровую площадку, которая находится на 930 отметке над уровнем моря — дух захватывает！
Работают здесь по 12 часов в две смены, без выходных и праздников, и здесь я впервые услышала определение (трещиноватость породы》, которое, конечно, не забуду…
Если запасы разреза 《Нерюнгринский》 истощаются （по некоторым сведениям, запасов хватит приблизительно до 2034 года） , то будущее Нерюнгри связывают с компанией Колмар.
ГОК Инаглинский в самом начале пути: еще четыре года назад на этом месте не было вообще ничего, а теперь и комбинат красуется, и весело бежит железка, перевозя грузы. Вот оно, черное золото страны — будущее города и слава Южной Якутии！

Источник: Елена СТЕПАНОВА.
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