АГиП Якутии: По факту крупного ДТП будет проведено самое тщательное расследование

Комментарий руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Федора Борисова:

«Страшная трагедия под Нижним Бестяхом затронула сердце каждого жителя республики. Сегодня Указом Главы Якутии по всей республике объявлен День траура. В страшном ДТП под Нижним Бестяхом погибли девять наших земляков, людей полных сил и планов. Больно и горько осознавать, что это ничем не оправданные жертвы. По факту крупного дорожно-транспортного происшествия будет проведено самое тщательное расследование и установлены истинные причины случившегося. От себя лично и от имени руководства Якутии выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших. Мужества и стойкости вам. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Также выражаю благодарность всем тем, кто не остался в стороне, кто помог на дороге и словом и делом в те трудные минуты».