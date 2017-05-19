АГИКИ присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»

Сегодня, 19 мая, Арктический государственный институт культуры и искусств принял участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

Студенты и работники дружным коллективом вышли в сквер перед учебным корпусом на ул. Орджоникидзе и произвели посадку молодых саженцев. Действо открыл первый проректор Станислав Иванов, а приветственное слово сказал профессор кафедры социологии Университета Южной Индианы (США) Эндрю Дадли Бак, который отметил, что «деревья – это наше будущее».

В начале мая студенты также приняли участие в субботнике «Зеленая Россия».

Благодарим всех за поддержку акции. Вместе мы сделаем наш город чище и ярче!