АГИКИ принял участие в Международном салоне образования

Масштабное мероприятие международного уровня завершилось в Москве: в течение четырех дней на площадке ВДНХ проходил Московский международный салон образования, собравший представителей образовательных организаций со всей страны. Салон четвертый год организуется Министерством образования и науки Российской Федерации. Тема его – «Новая экосистема образования».

Множество дискуссионных площадок, мастер-классов, встреч прошло в рамках салона. Число посетителей ММСО ежегодно растет. В этом году посетителями мероприятия стали 60 тысяч человек. Это – представители ведущих российских и международных образовательных и научных организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств, руководители и специалисты дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования Москвы, регионов России и международного сообщества, а также родители и учащиеся. Лучший опыт разработки, продукты и услуги профессионального и бизнес-сообщества были представлены как в деловой программе, так и в выставочном пространстве.

Республику Саха (Якутия) представили: Арктический государственный институт культуры и искусств, Северо-Восточный Федеральный университет и Якутская государственная сельскохозяйственная академия.

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева выступила на круглом столе «Инструменты управления в высшем образовании» под руководством первого заместителя министра образования и науки РФ Валентины Переверзевой, а видеопрезентация АГИКИ вызвала живой интерес аудитории. Участниками круглого стола была отмечена уникальность и значимость вуза в создании социально-культурной среды регионов российского севера, а также деятельность по сохранению и продвижению культурного наследия народов Арктики.

Саргылана Игнатьева, ректор АГИКИ:

– Несомненно, такие масштабные мероприятия важны. Главная его задача – задать вектор дальнейшего развития системы образования. На одной площадке встречаются представители образовательных организаций всех уровней. Приглашение принять участие в деловой программе – показатель значимости нашего вуза в развитии страны, его регионов. Своего рода оценка эффективности нашей работы. Думаю, что участие делегации вуза на столь значимом мероприятии страны даст импульс для дальнейшего развития. Для этого есть все предпосылки: установлены новые связи, в частности, с вузами других стран, начата работа по обмену студентами и педагогами. На официальной встрече ректоров Арктического государственного института культуры и искусств и Московской государственной художественной академии им. С. Г. Строганова достигнута договоренность о совместной работе, она будет касаться подготовки кадров, повышении квалификации, общих научных и творческих проектов. Также решено создать союз художественных вузов, подведомственных Министерству образования и науки РФ, готовится обращение к учредителю. В целом, надо сказать, что это мероприятие дало возможность показать особенности работы художественных уникальных учебных заведений. Несмотря на малокомплектность, их роль в развитии регионов огромна. И создание особого статуса – непременное условие дальнейшего их развития.

Еще одна тема, поднятая Арктическим институтом культуры и искусств, – развитие кластера на базе Международного арктического центра культуры и искусств (МАЦКИ), созданного в 2014 году по инициативе главы республики Е.А. Борисова. «Ни в одном регионе арктической зоны не существует вуза культуры и искусств, – рассказывает ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева, – в связи с этим необходимо расширение деятельности вуза, и кластер на базе МАЦКИ – модель крупномасштабного партнерства, сетевого взаимодействия в области науки и творчества.

На экспо-площадке Арктический институт представил научные, учебно-методические работы профессорско-преподавательского состава, ювелирные работы и работы из мамонтовой кости студентов и мастеров, разработки студентов вуза в области информационных технологий, в частности проект виртуального института, а также выставку «Кочующие свитки Сибири».

В рамках культурной программы салона выступили студенты АГИКИ, специально приглашенные на это мероприятие. Это – народный ансамбль танца «Аар-Аартык» под руководством Ангелины Лукиной, доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, победитель многих конкурсов, в том числе международных, хомусист Алдан Рожин и участники студенческого театра «Туйэркэн» под руководством Галины Карасевой, доцента, к.п.н., заслуженного работника культуры РС (Я)

Также студентам и преподавателям в рамках Московского международного салона образования представилась возможность принять участие в круглых столах, мастер-классах, которые проходили в течение всего салона.