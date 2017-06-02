АГИКИ приглашает в путешествие в страну чудес

3 июня Арктический государственный институт культуры и искусств приглашает на массовое гуляние «Путешествие в страну чудес», которое пройдет на пл. Ленина с 12:00! Вас ждут:

• Концерт с участием эстрадной школы-студии «Виктория», детского фольклорного ансамбля «Айылхан», студенческого театра «Туйэркэн» АГИКИ;

• Художники-портретисты;

• Аквагрим;

• Конкурс рисунков на асфальте;

• Веселые игры с Алисой и Шляпником из Страны Чудес и других сказочных героев. Место проведения: г. Якутск, пл. Ленина.

Дата проведения: 3 июня.

Начало: 12:00. comments powered by HyperComments Источник: Оргкомитет.

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