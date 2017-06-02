АГИКИ приглашает в путешествие в страну чудес

3 июня Арктический государственный институт культуры и искусств приглашает на массовое гуляние «Путешествие в страну чудес», которое пройдет на пл. Ленина с 12:00!
Вас ждут:
• Концерт с участием эстрадной школы-студии «Виктория», детского фольклорного ансамбля «Айылхан», студенческого театра «Туйэркэн» АГИКИ;
• Художники-портретисты;
• Аквагрим;
• Конкурс рисунков на асфальте;
• Веселые игры с Алисой и Шляпником из Страны Чудес и других сказочных героев.
Место проведения: г. Якутск, пл. Ленина.
Дата проведения: 3 июня.
Начало: 12:00.
Источник: Оргкомитет.