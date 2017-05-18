АГИКИ приглашает на международный семинар

Интереснейшие встречи намечаются в Арктическом институте культуры и искусств. Два крупных исследователя в мире науки проведут семинары специально для якутян.

«Семинары будут интересны не только ученым и специалистам в области культуры и образования, но и политикам, экономистам, учителям, медикам, юристам – одним словом, всем, поскольку механизм выстраивания человеческих взаимоотношений – тема, интересная широкому кругу» — говорит Эндрю Дадли БАК (Andrew Dudley Buck), профессор кафедры социологии Университета Южной Индианы (США).

Тема международного методологического семинара обозначена как «Метод анализа социальных сетей и его применение для изучения проблем культуры».

Семинар будет состоять из двух частей. Первая – теоретическая часть — лекции о сущности, структуре и особенностях социально-сетевого метода, его применении в области культуры. Проведет их Эндрю Дадли Бак. Лектор поделится опытом применения метода к анализу публичной корреспонденции, так называемых, «Писем к редактору». Первый этап пройдет с 22-24 мая 2017 г. в АГИКИ (212 ауд.)

Второй этап запланирован на 12-19 июня 2017 г., на котором будут проведены занятия практического характера. Лектор — Джон ЗАЙКЕР (John Zicker), заведующий кафедрой антропологии Университета Бойзи, главный редактор журнала «Sibirica»(США). Он посвятит свои лекции сущности и применению социально-сетевого метода к изучению традиционной культуры, образа жизни локальных сообществ.

Предполагается обсудить такие вопросы, как «Новые методы изучения культуры и их эвристические возможности», «Культура Запада и российская культура: пути взаимодействия и взаимообогащения», «Современное состояние и перспективы международных отношений России и Запада в науке, культуре и искусстве».

Рабочий язык — английский (с русским переводом). Организаторы сообщают, что все участники получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Мероприятие платное, за дополнительной информацией можно обратиться в оргкомитет конференции по телефонам: +7 (4112)42-47-37, +7 (4112) 42-11-67.

На фото слева: Проректор по научно-исследовательской и международной деятельности Юрий КИТОВ, доктор философских наук, профессор, Эндрю Дадли Бак (Andrew Dudley Buck), профессор кафедры социологии Университета Южной Индианы (США) и проректор по стратегическому развитию, образовательной и творческой деятельности Станислав ИВАНОВ.