Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство) сообщает о том, что 18 июля 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта» АО (г. Якутск).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»), а также завтра, 18 июля 2018 года, будет опубликовано в «Российской газете».