Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство) сообщает о том, что 18 июля 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта» АО (г. Якутск).
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»), а также завтра, 18 июля 2018 года, будет опубликовано в «Российской газете».
Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Восточный», ПАО «Почта Банк» и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков Банк «Таатта» АО произведено в зависимости от места жительства, категории вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.
Распределение вкладчиков Банк «Таатта» АО по банкам-агентам
|Место жительства вкладчика
|Категории вкладчиков
|Начальная буква фамилии вкладчика
|Банк-агент
|Все регионы, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя
|Вкладчики, имеющие вклады (счета), открытые для осуществления
предпринимательской деятельности
|Все буквы
|ПАО Сбербанк
|Все регионы, кроме Республики Крым, города федерального значения Севастополя и города Уяра Красноярского края
|Вкладчики, имеющие вклады (счета), открытые не для осуществления
предпринимательской деятельности
|А-О
|Вкладчики, имеющие вклады (счета), открытые не для осуществления предпринимательской деятельности
|П-Я
|ПАО КБ «Восточный»
|г. Уяр Красноярского края
|Вкладчики, имеющие вклады (счета), открытые не для осуществления
предпринимательской деятельности
|Все буквы
|ПАО «Почта Банк»
|Республика Крым и город федерального значения Севастополь
|Вкладчики, имеющие вклады (счета), в том числе открытые для осуществления предпринимательской деятельности
|Все буквы
|РНКБ Банк (ПАО)
Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 18 июля 2018 г. вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страховые случаи/«Таатта» Банк (АО)».
Информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам), и режиме их работы вкладчики Банк «Таатта» АО могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, ПАО КБ «Восточный» – 8-800-100-7-100, РНКБ Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, ПАО «Почта Банк» – 8-800-550-07-70.
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам) можно также получить по телефону горячей линии Агентства — 8-800-200-08-05.
Согласно реестру обязательств Банк «Таатта» АО за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,4 млрд руб. могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,5 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 236 млн руб, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
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