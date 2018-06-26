Афганистан подал заявку на вступление в Международную федерацию мас-реслинга

Буквально сегодня международный союз общественных объединений «Международная федерация мас-рестлинга» сообщили нам о получении заявки на членство от Исламской Республики Афганистан.

Федерацию будет возглавлять Шукрулла ФАЗИЛИ. Они, в свою очередь уже получили признание Национального олимпийского комитета Афганистана, о чем свидетельствует письмо от представителя Национального Олимпийского Комитета Афганистана Бавара ХОТАКА, который уже наслышан о мас-рестлинге и о нашей республике. В 2016 году Бавар Хотак посетил Якутск в составе делегации Афганистана в VI Международных спортивных играх “Дети Азии”

Напомним, что все заявки стран на вступление в члены Международную федерацию мас-рестлинга рассматриваются на заседании Президиума с последующим утверждением на заседании Конференции (Конгресса) путем общего открытого голосования.

Ближайшие заседания Президиума и Конференции (Конгресса) МФМ состоятся 23 ноября 2018 г. во время проведения III Чемпионата мира по мас-рестлингу в г. Якутске.

