Афанасию Максимову предложили престижную работу

Об этом опальный политик сообщил в своем фейсбуке. Впрочем, Афанасий МАКСИМОВ с горьким юмором позиционирует себя своеобразно:

«БОМР,БОМЖ и бывший простой зк получил предложение возглавить одно из подразделений крупной российской компании,работающей на территории Республики».

На вопрос SakhaLife, какое решение он примет, ньюсмейкер ответил следующее:

«Пока думаю.Есть другие не менее интересные предложения и проекты.Возглавить в крупной компании ее дочку, подразделение,это хорошо,но только как этап.Все же ограниченность,корпоротивная этика,и тд.Все это пройденный этап.Но учитывая мое положение,заманчиво.В общем думаю.И рад,что не забыли».