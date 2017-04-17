Афанасий Максимов: Я организую свой митинг!

Сегодня, 17 апреля Афанасий МАКСИМОВ разместил в своем электронном Дневнике пост «О МИТИНГЕ, ПРОШЕДШЕМ 9.04.2017 г.». Приводим его полностью.

Друзья, страсти немного улеглись и, наверное, пришло время объяснить свое отсутствие на митинге, прошедшем 9 апреля.

Во-первых, организатором митинга лично я не был, хотя участвовал в организации митинга, как член ОО Сомоҕо ( Сплочение), сделал призыв к общественности принять активное участие. Но, за два дня до митинга, на непосредственного, независимого организатора митинга Сулустаану Мыраан началось настоящее давление, причем, я считаю, незаконное: мол, Максимов не может быть организатором и не имеет даже права выступать на этом митинге. Я об этом уже писал на http://dnevniki.ykt.ru/man64

Также, за два дня до митинга, вдруг, из Росгвардии начали меня буквально преследовать и интересоваться наличием у меня огнестрельного оружия, где оно находится, в каком количестве, требовать вернуть добровольно и т.д.

А чуть позже позвонил известный в городе общественник и предложил (якобы его попросили) сходить в МВД, написать и подписать какие то бумаги, «иначе будет кипяток» (это его слова), чего, конечно, я не сделал.

Если кто помнит, я пригласил Егора Борисова прийти на митинг и ответить перед собравшимися на те вопросы, которые ставит перед ним избравший его народ. Но он приглашение проигнорировал, и не явился.

Позже осведомленные свои люди сообщили мне, что как только я появлюсь на трибуне, начнутся беспорядки и призывы идти на площадь Ленина и требовать встречи с Ил Дархан. В принципе, вроде разумное требование «задумали», но в марше организатору до этого предусмотрительно отказали, значить, это уже серьезное нарушение: перекрытие дорожного движения и тд.

Позже, все взвесив за и против, проаналазировав последние действия и попытки инсинуаций со стороны силовиков, я принял для себя очень трудное решение: не идти на митинг, т.к. понял, что будут провокаторы, которые подхватят «идею» идти к площади Ленина с требованием встретиться с Ил Дархан,и «разгоретый» до этого другими выступавшими народ, мог запросто «двинуть» на площадь. Хотя лично я искренне считал и считаю, что площадь принадлежит народу и не нужны никакие разрешения, чтобы Егор Борисов вышел к своему народу и дал свои объяснения. Но эти провокационные действия могли привести к непредсказуемым действиям и в первую очередь пострадала бы организатор, и могли произойти неуправляемые беспорядки, в результате чего пострадали бы многие участники митинга. А я ходить по головам людей не привык, и никогда, надеюсь, себе этого не позволю. Честь и порядочность для меня не пустой звук.

Я считал и считаю, что лидер не должен бояться отвечать на вопросы своего народа, потому, решил уже в будущем самому организовать митинг, чтоб в подобных случаях ответственность нести самому. А организовать митинги я имею полное право. http://dnevniki.ykt.ru/man64, поскольку у меня судимость экономическая, да и ВС РФ не сказал пока окончательного слова по нашему делу.

Я никогда не боялся говорит правду об экономике республики, о ее проблемах, иначе бы не провел годы в тюремных застенках.

А насчет всяких инсинуаций, типа испугался, запил, заболел, арестовали и т.д., то все это несерьезно. Скажу честно, я никогда не отказывался посидеть и хорошо выпить в хорошей компании. Но если я перед такими серьезными мероприятиями могу уйти в запой, как пишут некоторые, то это просто смешно.

Заверяю всех, кто пришел на митинг и поддерживает мои взгляды и идеи, мы пойдем до конца, ибо за нами наши будущие поколения. Нам отступать некуда. Якутяне, живя в такой суровой, но в то же время богатой Республике, достойны лучшей, справедливой доли. Гарант Конституции РФ В.В.Путин должен, обязан обратить на свой народ внимание, и сменить систему управления в субъекте РФ ,где не действует конституционный строй, а фактически существует феодальный строй с одним Тойоном, оставившим свой народ без природных ресурсов, распоряжающийся финансовыми ресурсами единолично, и при этом загоняет республику все глубже и глубже в долговую яму. Мы должны это остановить. И этот митинг только начало. Сила в правде и в народе!

С ув. Афанасий Максимов