Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе

На днях в информационном пространстве появилась новость о том, что известный политик и бизнесмен Афанасий МАКСИМОВ в очередной, четвертый раз женится. Как сообщило издание, Афанасий Николаевич остался верен своим вкусам, его новая избранница намного его моложе и, как водится, титулованная красавица.

Обществу мало что известно о Маргарите, первой жене политика, родом из Хангаласского улуса. Это был недолгий брак, Афанасию был 21 год. Детей от Афанасия у нее не было.





Вторая жена, бывшая стюардесса Лена ЦАРИЕВА надела корону второй Вице-миссии – 1999. Она родила Максимову сына и дочь. Ныне живет в Москве.







Третья жена – Сардана КОРЯКИНА, Мисс Якутия – 2004. Правда, девушка была дисквалифицирована за откровенные фото в сети, которые сейчас кажутся совсем безобидными. Роман завязался в пору, когда Афанасий Николаевич считался олигархом. А сочеталась узами брака пара в самый трудный момент, когда Максимов отбывал срок в тюрьме. Год назад – в мае 2017-го политик объявил о разводе. Известно, что Сардана с сыном Тимиром и своими родителями живет в Калининграде.



И вот, появились слухи об очередной женитьбе политика. SakhaLife связался с ньюсмейкером, и вот что он ответил.

— Жениться? Да нет, не собираюсь. Мне и так хорошо.

Так что слухи об очередной женитьбе политика оказались фейком.