Афанасий Максимов о расследовании пожара в его доме

Опальный политик Афанасий МАКСИМОВ держит общественность в курсе о расследовании пожара в его доме. Напомним, что 2 июня сгорел дом в Магане, принадлежащий Афанасию Максимову. МЧС в ежедневной официальной сводке выдвинул версию о неосторожном обращении с огнем. Сам Максимов заявил, что это поджог. Сегодня он написал в своем фейсбке следующее:

— Первые новости по сгоревшему дому.Сегодня на меня через ФЕЙСБУК вышли пожарники,просили срочно связаться с дознователем,дали ее телефон.Я набрал,она меня начало настойчиво,и срочно приглашать на дачу показаний.Я ответил,что пока не в Якутске и спросил есть ли какие новости,она тут же ответила,неосторожное обращение с огнем.Как так?Уже,говорит опросили соседей,дом три года пустует,там все время бывали дети,бичи и тд.Когда я начал ей говорит,а что же они не сожгли раньше,а ждали именно этого момента,и что даже на фотке видно, что два здания,сам дом и конюшня,загорелись одновренно изнутри, связь оборвалась.Так что,друзья, ждите лживое заключение пожарных,что дом не сожгли, а получилось случайно.Даже не опросив меня,людей там побывавших,уже проговорились,что это не поджог.