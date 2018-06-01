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1 июня 2018, 15:04
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Афанасий Максимов о пользе и вреде медвежатины

Известный якутский политик Афанасий МАКСИМОВ пишет в своем фейсбуке про охоту на бурого медведя.

После моего размещения блюд из бурого медведя в инста, некоторые стали мне предлагать оплатить ужин лишь бы я их( медведей) не трогал.

На что им отвечаю : приезжайте, в минус 60 поработайте оленеводом,конюхом, а весной охраняйте молодой отел от озверевших медведей, которых у нас стало очень много.

Причины какие? В год на изъятие из дикой природы, для регулирования их численности выделяется около 400 лицензий, из которых закрывается максимум 100-150.

Охотников на медведя каждым годом меньше, популярность этого исконного вида охоты стремительно падает.И еще, широко распространено мнение, что бурые медведи поголовно все больны, что тоже многих отпугивает.

Но это не так.Многие путают простые белые черви, которые живут почти в каждом животном, с трихиниллезом.

Эти белые черви для человека ничем не страшны, попадая в желудочный сок человека ,они моментально умирают.Почему их так много именно у бурых медведей? Потому что, когда мишка впадает в зимнюю спячку( летаргический сон), то его сердце резко сокращает свою работу, если не ошибаюсь, частота сердцебиения падает почти до одного удара чуть ли не в минуту, и естественно кровообращение, снабжение кислородом огромной массы начинает хромать.Вот этот пробел и восполняют эти простейшие белые черви.

А вот, крайне опсаного для человека трихиниллеза, без микроскопа не увидишь.

Потому, прежде чем есть крайне полезные и вкусные блюда из медвежатины, нужно проводить лабороторное исследование или иметь с собой портативный микроскоп,и уметь им пользоваться.

Охота на хозяина тайги нужная вещь, для их регуляции, для мирного сосуществования с людьми.Не все это понимают, и поднимают хайп, потому как нынче это модно.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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