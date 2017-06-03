Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!

Как сообщалось ранее, 2 июня в Магане сгорел дом известного политика Афанасия МАКСИМОВА. Это был легендарный дом, в котором, как писали в СМИ, гостей встречало чучело матерого медведя, держащего в руках поднос. В этом доме гостили ВИП-персоны, которые приезжали в Якутию на охоту и рыбалку.



Сегодня Афанасий Максимов в своем фейсбуке подтвердил факт пожара, а так же выразил уверенность, что это поджог. Судя по его посту, он связывает пожар в своем загородном доме с, так называемым, делом Максимова, по которому был осужден и полностью погасил срок. Он не раз публично заявлял, что его дело политизировано, называл его «заказным», и заверяет, что добьется справедливости через судебную систему за пределами республики.

Приводим пост Афанасия Максимова из фейсбука полностью.





Вчера,2 июня, днем сожгли мой дом в Магане.Как раз,в тот день там до обеда были мои братья,фоткали дом, хотели начать ремонт, и вечером того дня должны были там поставить охрану.

Я знаю,что вы давно перешли все разумные человеческие пределы, потому что боитесь,дрожите от страха,что рано или поздно я вас выведу на чистую воду.

То,что сожгли именно в тот день,когда мы там были,все осмотрели и хотели поставить охрану,еще раз подтверждает,что вы незаконно прослушиваете все мои телефонные разговоры.Такую команду, вы получили еще в 2013 от руководства республики, как только я первый раз освободился по решению ВС РФ. В этом доме до 2012г. жил мой родной старший брат,который умер, после дом пустовал и простоял несколько лет пустым,и никто его не сжег,хотя там иногда собиралась молодежь и тд.

Вы еще в 2008 г. отравили моего любимого коня Камыша,стреляли в окно Чикачеву,подстрелили его,и Кушкириной собак.В 2009г. хотели убить меня,но вам помешали опера МУРа.

Вы меня в тюрьме пытались сломать,держа по полгода в одиночной камере, бросая в карцер по 45 дней, зная что я был простывший, с градусом 39.

Вы пытались через блатных на меня надавить.Родной брат Ил Дархан лично обращался к ним.Пытались,также через них надавить на меня,чтоб я не писал ничего про супругу прокурора куратора УФСИН, судью Летучих.

Вы, через Эверстова сделали мне открытую угрозу меня похоронить или отправить обратно в тюрьму.

Но, что я вам скажу:дрожите дальше от страха,возмездие вас достигнет рано или поздно,все ваши черные дела по разграблению своего народа, получат должную оценку и от ответа вам не уйти.Запугать вам меня не получится,вы сами трусы, воры и предатели.

Источник: https://www.facebook.com/afanasy.maksimov?fref=ts

Пользователи соцсети массово выражают поддержку и сочувствие Афанасию Николаевичу.



В последний раз Афанасий Максимов привлек внимание СМИ и общества дней десять назад. 23 мая политик сообщил через соцсеть, что они с Сарданой КОРЯКИНОЙ решили развестись, просил уважать их выбор и не вдаваться в лишние пересуды.