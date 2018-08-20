Афанасий Максимов: Ловкачи сделали свое дело, оставив республику с носом

12 августа SakhaLife опубликовал очередную статью Ивана НИКОЛАЕВА из серии «Мифы о ничего не умеющих якутах», посвященную нефти и газу.

16 августа вышел резонанс – «Климент Иванов о потере Талакана, политическом спектакле и предателях-депутатах».

Сегодня в редакцию направил свое мнение Афанасий МАКСИМОВ, известный политик, ранее возглавлявший «Саханефтегаз», чьи разногласия с тогдашним руководством республики стоили ему и его команде уголовных дел и нескольких лет тюрьмы. Сейчас Афанасий Николаевич вновь на свободе, добивается сатисфакции, и может открыто выражать свою точку зрения.

Прав Климент Егорович, многие, да вся общественность в вопросе борьбы за Талакан, и в целом по нефтегазовой отрасли (которой у нас де факто нету) неосведомлены.

Когда пишут, что 501 млн. долл. за Талакан много и тд., люди не понимают, что Климент Иванов и ко., называя такую сумму, имели ввиду весь Талакан, а не только центральный блок с 112 млн. тонн.

Что же на деле произошло?

БОГДАНОВ (Сургут) за 62 млн. долл. забрал при помощи ШТЫРОВА, всего лишь центральный блок. А чуть позже бесплатно получил все, что было вокруг центрального блока. А это, уже не 112 млн. тонн нефти, это более, как минимум, 600-700 млн. условных единиц.

Весь Талакан с прилегающими участками, тогда еще был оценен Роснедрами в 900 млн. долл. И это была стартовая аукционная стоимость, но ловкачи сделали свое дело, оставив Республику с носом.

Не прав Климент Егорович в другом: нефтегазовая отрасль это не второе крыло экономики Республики, а давно уже первое. Нефть в суммарном выражении давно обогнала алмазы, а с вводом «Силы Сибири» эта сумма увеличится в несколько раз.

Но республика от нефти и газа получает в свой бюджет намного меньше, чем от алмазов. Впрочем, это уже другая история.