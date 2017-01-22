Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?

В прошлом году опальный политик, экс-президент ННГК «Саханефтегаз» Афанасий МАКСИМОВ полностью погасил срок содержания под стражей, определенный приговором суда. Сейчас он и его команда, так же осужденные и отбывшие разные виды наказаний, всю энергию бросили на процесс сатисфакции. Как не раз заявлял публично Афанасий Николаевич, они не сомневаются, что выиграют в апелляционных инстанциях за пределами республики.



Декабрь 2011 года.

А пока, Афанасий Максимов в своем фейсбуке обещает разоблачения, даже не доценту МГУ Чекулаеву, которого Якутская топливно-энергетическая компания, «дочка» «Суммы» привлекла к участию в процессе по, так называемому, «делу Максимова». А, скорее, стражам порядка, которые не реагируют на его заявления, и уголовного дела не возбуждают, и отказать не могут.



«С момента подачи моего заявления по возможным совершенным преступлениям доцентом МГУ Чекулаевым Д.П. и его подельниками, прошло уже почти 2 года, но процессуальное решение так и непринято, т.к. и отказать в возбуждении при очевидных фактах не могут, и возбудить бояться, т.к. АРБУЗОВ сам пойдет по этому делу этапом.

Чтоб этого избежать, арбузовские пытаются дело переделать под ст. 330 самоуправство.

Ей богу, смешно товарисчи полицейские», — написал в своем фейсбуке Афанасий Максимова. SakhaLife цитирует его в сокращении.



Арбузов Владимир Михайлович, упомянутый в посте политика, является начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии.



Чекулаев Дмитрий Петрович, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.



ЯТЭК – Якутская топливно-энергетическая компания



Генеральный директор ГЕВОРКЯН Рубен Романович

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» входит в состав нефтегазового блока инвестиционной Группы «Сумма».



В компаниях Группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Основатель и акционер компании Зиявудин МАГОМЕДОВ (www.summagroup.ru).

Афанасий Максимов, которого молва успела прозвать современным Манчаары, заявил, что дело взято на контроль федеральными силовыми структурами, а вскоре выйдет передача на одном из центральных телеканалов. Передачу он обещал проанонсировать отдельно, ведь она, несомненно, вызовет повышенный интерес в Якутии.

В статье приведена личная точка зрения автора и оценочные суждения на события, вызвавшие широкий общественный резонанс.

В статье приведена личная точка зрения и оценочные суждения Афанасия Максимова на события, вызвавшие широкий общественный резонанс.

