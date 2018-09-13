Афанасий Егоров зол на новую администрацию Нюрбинского улуса

Бывший чиновник от журналистики Афанасий Агитович ЕГОРОВ пишет в своем фейсбуке:

Что-то разозлили меня сегодня. Звонок неожиданный поступил. Из Нюрбы. События давно минувших дней вспомнить заставил.

А началась история где-то в году 2015-ом. Когда я недолгое время руководил Департаментом по делам печати.

Весной того года я больше часа выступал перед без пяти минут выпускниками отделения журналистики СВФУ. Наболтал, конечно, много чего. Но главной целью было – уговорить хотя бы двух-трех ребят поехать в родные улусы. Чтобы «освежить кровь» редакций районок.

В итоге согласилась только одна. Настя ВАРЛАМОВА. Из Нюрбы. Очень приятная девушка. Однако же замужем. С маленьким ребенком на руках.

Естественно, семейного человека в первую очередь волновал вопрос жилья. Ну и место в детском садике.

А так как я обещал каждому желающему вернуться в улус помочь всем, чем смогу, то тут же связался с тогдашним главой Нюрбинского улуса Борисом Поповым. На мою удачу он как раз приехал в Якутск в командировку.

Разговор у нас состоялся очень мужской. Предельно конкретный. В ответ на мою просьбу Борис Николаевич сразу заявил, что улус очень нуждается в местных молодых специалистах. И что он тоже готов помочь семье Варламовых всем, чем сможет.

Правда, квартиру глава улуса не обещал. Сказал, что скорее всего будет выделен земельный участок. Но Настя и этому была безмерно рада.

Что любопытно, Борис Николаевич ничего взамен не просил. Хотя его отношения с республиканскими властями уже тогда были довольно натянутыми.

А уже осенью того же года мне позвонила редактор нюрбинской «районки». Чтобы сказать «спасибо» за толкового молодого журналиста.

Оказалось, Настя очень хорошо пишет как на русском, так и на якутском языках. Ее работу уже успели оценить читатели. Более того, молодая мама успевала еще поработать в местном филиале НВК «Саха». И тоже удостаивалась лестных отзывов.

А еще через пару месяцев пришло ну просто шикарное сообщение: Борис Николаевич Попов перевыполнил все свои обещания, предоставив семье Варламовых благоустроенную квартиру.

Как дальше сложилась судьба Насти, я не в курсе. Поблагодарил пару раз, пусть за глаза, зато публично, главу Нюрбинского улуса, и на этом успокоился. Другие проблемы навалились.

А сегодня Настя сама позвонила. Чтобы рассказать, что новая администрация района через суд выгоняет ее семью из квартиры.

Я не знаю нового главу Нюрбинского улуса. Не знаю, какие были отношения нынешней команды с прежней администрацией. Не ведаю, каким боком тут Настя.

Но думаю, это неправильно, когда новая власть с пристрастным рвением берет под сомнение и старается отменить все решения своих предшественников. Равнодушно переступая при этом через первоочередные интересы людей.

Потому что это дискредитирует не отдельно взятых чиновников. Это подрывает доверие к власти как таковой. Порождает тот самый нигилизм и разброд в обществе.

В общем, зол я сегодня