Афанасий Егоров закончил работать в ЯТЭК

Афанасий ЕГОРОВ, советник генерального директора Якутской топливно-энергетической компании сообщил в своем фейсбуке, что отработал на предприятии последний день.

Вот и закончился мой последний рабочий день в Якутской топливно-энергетической компании. Полагаю, найдется немало злорадствующих. Особенно среди разнообразных кандидатов.

Но я бы на их месте не торопился. Потому что газопереработка в Якутии все равно будет. Наверняка будет и настоящая, а не придуманная жадными до власти популистами газохимия.

За время работы над проектом Якутского газоперерабатывающего комплекса я познакомился с массой очень интересных людей. Нашел понимание и поддержку как у профессиональных газовиков, так и среди выпускников Химического отделения СВФУ.

Поддержали проект и люди, достаточно далекие от газовой отрасли. Многих предпринимателей заинтересовали наши предложения по передаче на аутсорсинг вспомогательных производств.

Привлекательным проект Якутского газоперерабатывающего комплекса оказался представителям Верхневилюйского, Кобяйского и Хангаласского улусов.

Идея газопереработки близка многим известным в республике, и при этом очень разным людям. Таким как Василий Власов и Михаил Осипов, Юрий Куприянов и Афанасий Максимов, Андрей Панов и Петр Аммосов…

В общем, нас много. Людей, понимающих, что не может Якутия жить одной добычей. Что пора переходить на другой уровень. Становиться мощным, современным перерабатывающим регионом. Таким как Татарстан в Поволжье.

Другое дело, что многие из нас – то самое молчаливое большинство. Мы не устраиваем митингов и пикетов. Не лезем на трибуны и не «звездим» на сайтах в интернете. Не устраиваем вселенский хайп, чтобы потом на его волне толкаться в очереди за разными мандатами.

И да, это мы, молчаливое большинство, без лишнего шума избрали президентом страны Владимира Путина. Потому что за нами ПРАВДА.

А сила, как известно, в правде