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Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»

Имя авторитетного спортивного руководителя  республики Афанасия Егоровича Алексеева, вошло в историю  спорта Якутии как имя человека, внесшего неоценимый вклад в деле развития физкультурно-спортивного движения  республики. 

В 1977 году Афанасий Егорович как опытный руководитель республиканского масштаба был выдвинут на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров  ЯАССР  , а затем первым заместителем главы г.Якутска.  До назначения председателем Спорткомитета Якутии он был в республике как как один из лучших руководителей Облсовета ДСО «Урожай». В период его работы в руководителем якутского ДСО «Урожай»(1964-1971),  общество четырежды награждалось памятным Красным знаменем ЦС (Россия) ДСО.За эти годы в сельских районах открылись 11 ДЮСШ. Сельские спортсмены республики добивались ярких успехов на чемпионатах сельских спортсменов России и СССР по вольной борьбе, боксу, в стрельбе из лука, по шашкам и шахматам, по национальным видам спорта. Афанасий Егорович является родоначальником самого престижного спортивного форума народа саха Спартакиады Манчаары  по национальным видам спорта. Да, да именно по его предложению в 1968 году в г. Якутске была проведена первая спартакиада на призы легендарного героя народа саха  Василия Манчаары.

Это Афанасию Егоровичу мы обязаны прошлогодним неповторимым грандиозным спортивным праздником народа саха в с. Верхневилюйске Спартакиады Манчаары. Это он в далеком  1968году благодаря своему  авторитету, личному человеческому обаянию, продемонстрировав в приемах у председателя райисполкома Мегино-Кангаласского района М.Е. Попова, первого секретаря райкома партии этого района М П. Габышева  и первого секретаря Якутского обкома КПСС Г.И. Чиряева  свои незаурядные дипломатические способности получил  «добро»  на проведение первой спартакиады на призы Василия Манчаары.

Его жизненный путь – это путь руководителя из самой гущи народа. Его кредо в любом деле довести начатое дело до конца, он внес весомый вклад в деле развития физкультуры и спорта республики и в в социально-экономическом развитии столицы. На протяжении четверти века, начиная с 1964   по 1986годы с незначительным перерывом он как председатель Облсовета ДСО»Урожай» и Спорткомитета республики  плодотворно, отдавая все силы и способности работал в благородном деле оздоровления населения республики путем внедрения  физкультуры и спорта в быт каждого гражданина нашей республики. В 60-70-80-годы ХХ века молодой, грамотный, инициативный работник быстро проявил себя в руководящей работе  пройдя за  четверть века, тернистый путь  до  председателя Спорткомитета республики. Весом личный вклад А.Е. Алексеева в развитии физкультуры и спорта республики, основным направлением которого являлось создание условий формирования здорового образа жизни среди населения. Во время его руководства физкультурой и спортом республики. с каждым годом увеличивался количество мероприятий и количество культивируемых в республике видов спорта.

Работая на этих должностях, уделял много внимания вопросам укрепления физкультурно-спортивной  базы сельских районов ,  повышения квалификации кадров физкультуры и спорта на селе.  Его деятельность в эти годы была направлена на массовое развитие физической культуры и спорта среди населения и роста мастерства спортсменов, которые получили подлинное признание населения республики. Было достигнуто всемерное укрепление коллективов физкультуры во всех предприятиях и организациях, государственных учреждениях, учебных заведениях. Оно стало основой развития физкультурного движения в республике. Этому способствовало активное участие партийных, советских органов, хозяйственных, молодежных организаций. Регулярно проводились массовые Спартакиады КФК республики, где большое количество участников представили профсоюзные, комсомольские организации.  Различные массовые кроссы, зимние и летние Спартакиады народов ЯАССР и  на призы Манчаары дали большой толчок охвату населения занятиям физической культурой и спортом. В эти годы развернулось массовое строительство спортивных залов во многих городах, районах, поселках и селах республики.

Афанасий Егорович прошел большой жизненный путь – путь не простой, а руководителя  народа саха  в сфере физкультуры и спорта, где проявил себя как волевой, стойкий,  сильным характером человек, которые присущи личности, достойно выдержавшей испытание временем. Я его знаю как доброго, но требовательного к себе и другим человека, с годами не растерявшего щедрости души, жизненной энергии, сохранявшего богатый духовный мир, жажду труда во благо людей, родной республики.

Афанасий Егорович человек широкой, доброй души с тонким чувством юмора, ему присущи прекрасные человеческие качества: спокойный характер,  справедливость и объективность. В отношениях между ним и подчиненными начальник чувствуется лишь тогда, когда он ради дела стремится на кого-то воздействовать. При решении проблемных вопросов он, всегда первым изучает что ты уже  сделал сам, каковы твои реальные возможности, само дело стоит ли того, чтобы вкладывать в него силы и средства республики, потому что он всегда чувствует на своем плече бремя ответственности.

Человек по натуре  щедрый, остроумный, общительный, прирожденный дипломат Афанасий Егорович приобрел в  руководстве республики  настоящих друзей, готовых поддержать физкультуру и спорт в любом начинании. В течении 30 лет обладая прекрасными организаторскими способностями, вкладывая все свои знания и силы, весь свой богатый талант руководителя и опыт, сделал на этом поприще много доброго и полезного. Во время работы первым заместителем горисполкома г.Якутска преодолевая несуразности нашей экономической и социальной жизни, достойно нес на своих плечах огромную ответственность перед столицей отвечая почти за все: за условия труда, заработную плату, жилье, детские сады, школы, больницы, профилактории и т.д, пройдя тем самым неоценимую  большую школу крупного руководителя в новой для себя сфере и как истинный патриот , уделял большое внимание культуре своего народа в том числе фольклору в этот период г.Якутск за высокие производственные показатели был награжден Орденом трудового красного знамени. Именно в бытность его первым заместителем председателя горисполкома  31 июля 1987 года под его председательством было проведено первое и единственное в истории осуокая собрание посвященное в дальнейшем развитии национального якутского танца «осуокай» с участием партийных и советских работников и представителей интеллигенции. В преддверии этого собрания на республиканских СМИ по этому вопросу были опубликованы статьи авторитетных руководителей общества «Осуокай», стоявших у истоков образования общества  Г.Г Сыромятникова, Н.Е.Петрова, В.Л Алексеева, Н.К. Шамаева и др.  По итогам этого собрания в 1987 году были проведены многолюдные массовые танцы осуокай на площадях столицы.

По предложению Афанасия Егоровича было организовано общество «Осуокай»и круглогодичное проведение осуокай по воскресеньям.

По решению этого собрания в летнее время с августа 1987 года в Парке Культуры и отдыха а в зимой первое время сперва в балетном зале ДДН имени Кулаковского А.Е. затем в спортзале ЯСХТ, сегодня в Доме «Арчы» в каждое воскресенье заслуженные запевали собирают людей на «танец Солнца» всех желающих. Таким образом мы опять таки обязаны уважаемому Афанасию Егоровичу за то что сегодня общество «Осуокай» под руководством  обладающего  интуитивным  умением выбрать, обосновать и отстоять свое  собственное, единственное верное решение в конкретных условиях руководителем Александром Джуровичем Даниловым на всех парах мчится к всенародному признанию. А.Д. Данилов можно сказать уже оставил свой яркий  я бы сказал неординарный след в истории развития общества «Осуокай»(одно лишь рекорд Гиннеса чего стоит).

Я А.Е.Алексеева знаю как доброго, но требовательного к себе и другим человека, с годами не растерявшего щедрости души, жизненной энергии, сохранявшего богатый духовный мир, жажду труда во благо людей, родной республики.

Алексеев Афанасий Егорович

Родился 30 марта 1935 года в с. Илбэнгэ Вилюйского района ЯАССР, окончил ИФФ ЯГУ, высшую комсомольскую школу в г.Москве, Академию профсоюзов в г.Москве. Работал  инструктором Якутского Обкома КПСС (2 года), председателем Якутского Областного  совета ДСО «Урожай» (9 лет), Председателем Комитета по ФК и Спорту при Совета Министров ЯАССР (10 лет), первым заместителем Председателя Якутского горисполкома (3 года),председателем рескома профсоюза работников торговли и потребкооперации и заместителем председателя Якутского союза «Холбос»(17 лет).

— Заслуженный работник России и Якутской АССР по физкультуре и спорту; — Лауреат государственной премии имени Д.П. Коркина;

— Отличник физической культуры и спорта ЯАССР, России, СССР;

— Лауреат по физической культуре и спортуХХ века;

— Кавалер двух орденов и многих медалей РСФСР и СССР;

А.Е. Алексеев является основоположником Спартакиады  Манчаары (1968), как председатель Спорткомитета ЯАССР в 1985 года на высоком организационном уровне провел 41-й чемпионат СССР по вольной борьбе в г. Якутске( 1 чемпион, 2 серебряных призера). Является запевалой  Аар Дархан якутского танца осуокай. Трехкратный победитель республиканских конкурсов запевал осуокай. В этом году стал обладателем Гран-При запевал осуокай на ысыахе Олонхо в г.Алдане,  победителем конкурсов запевал осуохая в ысыахах г.г Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортивные достижения:

-17 -кратный чемпион ЯАССР на дистанциях 3000, 5000, 10000 метров;

— -29-кратный чемпион г Якутска по бегу на разных дистанциях;

— 4-кратный чемпион Сибири и Дальнего Востока на дистанциях 5000 и 10000м;

— Серебряный призер России среди сельских спортсменов на дистанции 10000м;

— Бронзовый призер СССР среди сельских спортсменов на дистанции 10000 м.

Источник: Иннокентий Птицын.
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