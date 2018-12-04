Аэропорт Якутска получит имя великого человека

На сайте конкурса «Великие имена России» завершилось голосование за присвоение имени аэропортам Дальнего Востока. Как сообщает телеканал «Якутия 24», аэропорт Якутска может быть назван в честь Платона Алексеевича Ойунского.

За Платона Ойунского проголосовало 50% — 28881 человек. На втором месте был вариант присвоения имени Михаила Николаева — 26%, далее Валерия Кузьмина — 18%, Петра Бекетова — 5%.

Всего в голосовании за имя аэропорта Якутска на сайте проекта приняло участие более 57095 тысяч человек.