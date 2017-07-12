Аэропорт Якутск выражает соболезнование

Руководство и коллектив АО «Аэропорт Якутск» выражает соболезнования техническому директору аэропорта Алексею Владимировичу Сунденбану по поводы кончины на восьмидесятом году жизни горячо любимого отца

СУНДЕНБАНА Владимира Михайловича.

Вся трудовая деятельность Владимира Михайловича Сунденбана неразрывно связана с авиацией, он прошел путь от пилота до советника генерального директора ОАО «Аэропорт Якутск».

После окончания в 1960 году Бугурусланского летного училища В.М. Сунденбан поступил пилотом в Зырянскую объединенную авиаэскадрилью Якутского Управления Гражданской Авиации.

В 1968 году был принят в Свердловский объединенный авиаотряд Уральского управления ГА на должность второго пилота Ил-18, в 1971 году назначен командиром Ил-18, а затем был переведен командиром Ту- 154. В июне 1983 году был приглашен руководством Якутского объединенного авиаотряда на должность пилота-инструктора Ту-154.

С 1996 по 2004 год года В.М. Сунденбан последовательно занимал пост заместителя генерального директора НАК «САХА АВИА», заместителя генерального директора АК «Якутавиатранс», был шеф-пилотом Первого президента Республики Саха (Якутия) Николаева М.Е., пилотом-инструктором в авиакомпании «Якутия». В 2010 году был назначен советником генерального директора ГУП «Аэропорт Якутск» и занимал эту должность до выхода не пенсию в 2013 году.

За время работы в системе гражданской авиации Якутии Владимир Михайлович внес большой вклад в подготовку и воспитание высокопрофессионального летного состава Ту-154, его богатый профессиональный опыт был востребован при принятии стратегических управленческих решений.

За многолетний добросовестный труд и внесенный вклад в развитие авиации Якутии В.М. Сунденбан был награжден знаком отличия «Отличник Аэрофлота», удостоен званий «Ветеран труда авиации Якутии», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Почетный работник воздушного транспорта РС (Я)», «Лауреат премии им. В. И. Кузьмина», знаком отличия «Гражданская доблесть».