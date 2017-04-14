Аэропорт Якутск: водители автобуса № 3 сами отказались ездить по улице Авиаторов

14 апреля на сайте Окружной администрации г. Якутска было опубликована информация об изменении маршрута №3, в частности о том, что автобус перестанет заезжать на Привокзальную площадь. В связи с этим руководство АО «Аэропорт Якутск» считает необходимым пояснить следующее.

Новый, утвержденный с 1 февраля 2017 года маршрут автобуса №3 проходил через Привокзальную площадь с конечной остановкой у грузового терминала по улице Авиаторов. Однако с 1 апреля 2017 года водители маршрута отказались ездить по предложенной схеме, мотивируя это тем, что улица Авиаторов находится в крайне плохом состоянии, и проезд общественного транспорта по ней невозможен.

В связи с этим водители вернулись к старой схеме проезда по улице Циолковского. В остальном транспортная схема осталась неизменной: доехать до Привокзальной площади аэропорта горожане и гости столицы могут автобусами №4 и № 102.

Все вопросы по возобновлению движения автобуса№ 3 по улице Авиаторов можно направить в Окружную администрацию г. Якутска.