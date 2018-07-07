Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме

Сегодня, 7 июля, аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме. Задержек из — за погодных условий или иных причин нет. Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».

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