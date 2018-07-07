Сегодня, 7 июля, аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме. Задержек из — за погодных условий или иных причин нет.
Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
|Курс ЦБ
|
|
Сегодня, 7 июля, аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме. Задержек из — за погодных условий или иных причин нет.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.