«Аэропорт Якутск» принял участие в митинге, посвящённом Дню космонавтики

12 апреля в Гагаринском округе у памятника Ю.А. Гагарину состоялся торжественный митинг, посвященный Дню космонавтики. Участие в мероприятии приняли сотрудники авиапредприятий, ветераны авиации, учащиеся Якутского авиационного технического училища гражданской авиации.

Первым собравшихся поздравил председатель Общественного профсоюза авиационных работников РС(Я) Владимир Петров, отметивший, что в Гагаринском округе зарождается хорошая традиция ежегодно торжественно отмечать День космонавтики. Первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Евгений Чекмарев напомнил о той гордости, которую испытали все жители Советского Союза, когда услышали, что первым в космос полетел советский человек – летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

«От имени генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Николая Афанасьевича Местникова и всего коллектива аэропорта поздравляю вас с Днем космонавтики! Сегодня мы гордимся тем, что 121 российский летчик-космонавт побывал в космосе, что на международной орбите работает российская МКС», — поздравил он участников митинга, добавив, что в будущем нужно обширнее отразить эту эпоху в экспозиции музея авиации, который работает в аэропорту «Якутск».

О героизме и мужестве Юрия Гагарина говорил и начальник управы Гагаринского округа Руслан Платонов, который вручил почетную грамоту ветерану гражданской авиации, редактору ведомственной газеты «Северная трасса» Михаилу Васильеву. Митинг завершился возложением цветов к памятнику Ю. А. Гагарину.