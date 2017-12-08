Аэропорт «Якутск» принял участие в декаде инвалидов

Сразу два мероприятия в рамках декады инвалидов, прошли в аэропорту «Якутск». Первыми поздравления и подарки от генерального директора аэропорта Николая Местникова получили постояльцы Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

«От имени большого и дружного коллектива аэропорта «Якутск» и от себя лично я рад приветствовать вас. Декада инвалидов — это не праздник, в полном смысле этого слова, но очень важное и нужное мероприятие, которое напоминает нам, что все мы живем в одном обществе и должны заботиться друг о друге, не забывая о милосердии и сострадании», — обратился он к жильцам дома-интерната.

На встрече генеральный директор аэропорта рассказал о том, что делается предприятием для создания безбарьерной и доступной среды для маломобильных граждан, и заверил, что с каждым годом качество обслуживания особенных пассажиров в аэропорту «Якутск» будет улучшаться.

В этот же день в ресторане «Лайнер» состоялось подведение итогов городского конкурса «Вместе мы можем больше», участие в котором приняли семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В этом году конкурс проводится впервые, но организаторы — Управление Центрального округа, общественная организация «Лига женщин города Якутска» и Совет женщин Центрального округа — надеются, что он станет ежегодным. Аэропорт «Якутск» поддержал эту благородную инициативу, выступил партнером проекта и помог провести торжественную церемонию награждения победителей.

«Мы считаем себя предприятием с социальной направленностью и всегда рады поддержать хорошие начинания. Надеюсь, что конкурс станет регулярным и поможет семьям с особенными детьми стать ближе друг к другу», — обратился к гостям участникам конкурса Николай Местников.

После торжественной части, в ходе которой были вручены призы и дипломы победителям конкурса, ресторан «Лайнер» приготовил для всех праздничное угощение.

Справка: С 2013 года аэропорт «Якутск» ведет планомерную работу по созданию комфортной среды для пассажиров с особыми требованиями. Согласно дорожной карте, которая для маломобильных пассажиров открыт отдельный зал ожидания, в числе первых на Дальнем Востоке начал эксплуатироваться амбулифт. С этого года на входах в оба терминала работает кнопка прямого вызова медицинского сотрудника. В ближайших планах – повысить уровень комфортности аэровокзала для слабослышащих и слабовидящих пассажиров.