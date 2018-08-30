Аэропорт Якутск приглашает на ежегодную выставку авиационной техники

Аэропорт “Якутск” приглашает горожан и гостей столицы 2 сентября на День открытых дверей – выставку авиационной и аэродромной техники.

К 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, Заслуженного пилота СССР В.И. Кузьмина, которое авиационное сообщество будет отмечать 7 ноября этого года, авиапредприятия республики и министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) проведут череду мероприятий. Выставка авиационной и аэродромной техники в аэропорту «Якутск» станет первым из них.

В программе Дня открытых дверей:

— Выставка воздушных судов авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии»;

— Выставка спецтехники, предназначенной для обслуживания воздушных судов и пассажиров;

— Показательные прыжки с парашютом представителей РОО «Федерация парашютного спорта РС (Я)»;

— Демонстрация работы службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО «Аэропорт Якутск» — «вальс» и «водяная арка» в исполнении пожарных автомобилей;

— Показательные выступления лучших поисковых собак кинологической службы АО «Аэропорт Якутск»;

— Будут работать буфет и лавка сувенирных товаров.

Будем рады вас видеть 2 сентября с 11 ч. до 15 ч.! Вход свободный. Выход на аэродром – через «нулевые» ворота (выход с ул. Гагарина, справа от международного терминала). Также рады сообщить, что в этот день платная парковка будет работать в свободном режиме.

Проезд на общественном транспорте: на автобусе № 4 до остановки «Аэропорт», на автобусах №№ 5, 14, 20, 41, 102, 104, 105, 107, 109 до остановки «Сквер Гагарина».